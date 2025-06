McLaren-Teamchef Andrea Stella: «Tempo war immer da»

McLaren-Teamchef Andrea Stella freute sich über den starken Auftritt von Lando Norris im Qualifying auf dem Red Bull Ring. Allerdings gab es für den Ingenieur auch etwas zu bedauern, wie er hinterher erklärte.

Nachdem sich Lando Norris im Kanada-GP einen zweifelhaften Fehler geleistet und fast noch seinen Teamkollegen Oscar Piastri mit aus dem Rennen gekegelt hatte, musste sich der WM-Zweite viel Kritik gefallen lassen. Der Brite, der das ganze Wochenende hindurch einen schnelleren Eindruck als sein australischer Nebenmann hinterlassen hatte, nahm die Schuld für das unliebsame Treffen mit seinem Stallgefährten auf sich und entschuldigte sich gleich.

Dennoch waren sich viele GP-Beobachter einig: Damit hatte er seine Stellung als Nummer 2 im Weltmeister-Team besiegelt. Dass mit ihm zu rechnen ist, bewies Norris aber schon bei der nächsten Gelegenheit: Sowohl den Trainingsfreitag als auch die dritte und letzte freie Trainingsstunde auf dem Red Bull Ring beendete er als Schnellster.



Und im Qualifying liess er keine Zweifel an seiner Überlegenheit. Am Ende blieb er bei seiner Pole-Runde mehr als eine halbe Sekunde schneller als der Rest der Q3-Teilnehmer. Mit 1:03,971 min stellte er auch die einzige Rundenzeit im 1:03er-Bereich auf. Dafür gab es viel Lob von Teamchef Andrea Stella, der betonte: «Schon bei der Kanada-Analyse haben wir gesehen, dass er das nötige Tempo hatte. Er war bereits dort auf dem Weg zur Pole, als er die Mauer küsste. Und auch im Rennen war er einer der Schnellsten, wenn nicht sogar der Schnellste.»



«Das Tempo war also schon da, wir mussten einfach die Ausführung weiter verbessern. Und wir haben da und dort ein paar Anpassungen vorgenommen», stellte der Ingenieur klar. Mit Erfolg – wie sich in Spielberg zeigte. «Ich bin heute wirklich stolz auf Lando. Er hat sich nicht nur die Pole gesichert, sondern diese auf eine dominante Art und Weise geholt. Das war eine bemerkenswerte Rundenzeit.»

Einziger Wermutstropfen war, dass Piastri am Ende keine Gelegenheit hatte, eine letzte schnelle Runde zu drehen. Schuld daran war Pierre Gasly, der im Alpine-Renner einen Dreher hinlegte und für gelbe Flaggen sorgte. Diese verhinderten auch, dass Red Bull Racing-Star Max Verstappen seinen letzten Versuch beenden konnte. «Es ist schon ein bisschen schade, dass wir Oscar nicht um die Pole kämpfen sehen konnten», bedauerte der Teamchef.

Der Australier wird das Rennen in der Steiermark nun aus der zweiten Reihe in Angriff nehmen müssen. Von Startplatz 3 sei noch viel möglich, tröstete er sich. «Es wäre sicher schwierig geworden, die Pole zu holen, weil Lando wirklich flott unterwegs war», räumte er ein, fügte aber im gleichen Atemzug trotzig an: «Aber es wäre nicht unmöglich gewesen. Natürlich würde ich lieber von vorne losfahren, aber ich bin mir sicher, dass sich im Rennen noch einige Gelegenheiten ergeben werden.»

Qualifying, Österreich

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:03,971 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:04,492

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:04,554

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:04,582

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:04,763

06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:04,926

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:04,929

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:05,132

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:05,276

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,649

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:05,128

12. Alex Albon (T), Williams, 1:05,205

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:05,226

14. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:05,288

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:05,312

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:05,329

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:05,364

18. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:05,369

19. Carlos Sainz (E), Williams, 1:05,582

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:05,606