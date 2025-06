Lewis Hamilton: Endlich auf Augenhöhe mit Leclerc?

Weniger als eine Zehntelsekunde trennte Lewis Hamilton am Ende des Qualifyings zum Österreich-GP von seinem Ferrari-Teamkollegen Charles Leclerc. Der 40-jährige Brite sagt: «Ich war am Ende genauso schnell wie er.»

Beide Ferrari-Piloten schafften es im Qualifying auf dem Red Bull Ring in die Top-5. Charles Leclerc, der zum achten Mal im GP-Abschlusstraining der Schnellere war, sicherte sich mit der zweitschnellsten Runde einen Platz in der ersten Reihe.

Sein Teamkollege Lewis Hamilton blieb neun Hundertstel langsamer als der Monegasse und belegte damit den vierten Platz. Direkt vor den roten Rennern wird jeweils ein McLaren-Pilot losfahren – Lando Norris von der Pole-Position und Oscar Piastri von Startplatz 3.

Obwohl Hamilton im teaminternen Qualifying-Duell damit erneut unterlag, war er zufrieden mit seinem Auftritt in der Zeitenjagd um die Startpositionen. Er erklärte nach getaner Arbeit: «Ich bin nun viel näher an der Abstimmung von Charles’ Auto dran, was mir das ganze Jahr hindurch noch nicht gelungen ist.»

«Ich war am Ende genauso schnell wie er. So nah war ich noch nie an ihm dran, denn er ist im Qualifying sehr schnell und er kennt das Auto auch schon richtig gut. Er ändert kaum je was, und das ist natürlich positiv», fuhr der siebenfache Champion fort.

«Ich hätte noch mehr Zeit finden können, denn ich lag fast drei Zehntel vorne, als mir in der sechsten Kurve plötzlich das Heck ausbrach», erzählte der 105-fache GP-Sieger über seinen letzten schnellen Q3-Versuch. Hamilton ist sich sicher: Ohne die Schrecksekunde hätte er es in die erste Startreihe schaffen können. «Vielleicht nicht auf Pole, aber für Platz 2 hätte es gereicht», erklärt er.

Qualifying, Österreich

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:03,971 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:04,492

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:04,554

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:04,582

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:04,763

06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:04,926

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:04,929

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:05,132

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:05,276

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,649

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:05,128

12. Alex Albon (T), Williams, 1:05,205

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:05,226

14. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:05,288

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:05,312

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:05,329

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:05,364

18. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:05,369

19. Carlos Sainz (E), Williams, 1:05,582

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:05,606