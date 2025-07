Lewis Hamilton, Ferrari: Ecclestone erntet Shit-Storm

​Der langjährige Formel-1-Promoter Bernie Ecclestone (94) hat den Grossen Preis von Österreich besucht. Was er dabei über Ferrari-Star Lewis Hamilton sagte, das erzeugte im Internet einen Shit-Storm.

Die Besuche von «Mr. Formula One» Bernie Ecclestone in der Königsklasse sind selten geworden, aber am Red Bull Ring war es wieder mal so weit: Der legendäre Baumeister der moderne Formel 1 war zum Red Bull Ring gereist.

Vor dem Mikrofon der britischen Sky sprach der inzwischen 94-Jährige über verschiedene heisse Fragen in der heutigen Formel 1. Dabei gab Ecclestone zu verstehen, dass es wohl mit einem achten WM-Titel für Lewis Hamilton nichts werde, mit Ferrari, dazu sei die Konkurrenz heute einfach zu stark.

Bernie sagte: «Es gibt einfach Phasen in der Karriere, wenn es gut läuft und weniger gut. Hamilton hatte Glück in einer Periode, als die Konkurrenz nicht so gross war. Da war es für ihn einfacher. Nun aber gibt es jede Menge Konkurrenten. Als Hamilton alles gewann, da war das anders.»



Ecclestone bezweifelt das Talent des siebenfachen Champions nicht, wenn er sagt: «Ich glaube, er kann noch immer dem Job erledigen. Ob er das jedoch dort schafft, wo er gegenwärtig fährt, das ist eine andere Frage.»



«Das Problem bei Ferrari sind zu viele Leute, die das Sagen haben. Es braucht einen Mann, der die Richtung vorgibt. Ich hoffe, Fred Vasseur kriegt das hin, denn es ist falsch, ständig zu wechseln. Wer immer neu an die Spitze kommt, der ist nicht glücklich mit der Arbeit des Vorgängers, das ist immer die Problematik, wenn man Top-Leute wechselt.»



Das gab dann mal so richtig Stunk im Internet. Denn viele Fans sind offenbar der Ansicht: Hier spricht ein Mann, der Hamilton einfach nicht mag. Hier ein paar Reaktionen …



«Von allen Interviews, die Ecclestone über Hamilton gab – wie oft hat er sich eigentlich mal positiv über Lewis geäussert?»



«Sollte diese furchtbare Person nicht im Knast sitzen?»



«Ein jämmerlicher, verbitterter Mensch.»



«Wen kümmert es heute, was der sagt?»



«Opa hat wohl seine Pillen nicht genommen.»



«Es ist uns egal, was dieser Scheinheilige denkt.»



«Er hat Hamilton immer gehasst.»



«Ein prähistorisches Tier.»



«Sie haben ja auch alles getan, um einen achten Titel zu verhindern.»



«Zu starke Konkurrenz heisst übersetzt – Ferrari ist nicht gut genug und die Nummer 1 von Ferrari ist Leclerc.»



«Er redet Hamilton immer klein.»



«Wieso ist er Hamilton gegenüber immer so bitter?»



«Blödsinn.»



«Wieso gibt man diesem Mann Sendezeit?»



«Seniler Knacker.»



«War ja nichts Anderes zu erwarten von ihm.»



«Wusste gar nicht, dass der noch lebt.»



Aber Ecclestone bekommt durchaus auch Zustimmung von den Formel-1-Fans:



«Endlich mal einer, der es ausspricht.»



«Hat völlig Recht.»



«Hamilton ist schon seit 2021 hinüber.»



«Ihr könnt ihn lieben oder hassen, aber wo er Recht hat, hat er Recht.»



«Ach und früher hatte Hamilton weniger Konkurrenz? Was war denn mit Alonso, Rosberg und Button?»



«Die Hamilton-Fans ertragen die Wahrheit nicht.»