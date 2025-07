Piastri (McLaren) zu Norris: 99 Prozent reichen nicht

​Seit 2008 mit Lewis Hamilton hat McLaren in Silverstone keinen Grand Prix mehr gewinnen können. Der australische WM-Leader Oscar Piastri (24) gedenkt, diese Bilanz aufzuhübschen.

Silverstone 2025 ist das 58. GP-Wochenende von Oscar Piastri, der 24-jährige Australier ist als WM-Leader zum Traditions-GP von Grossbritannien gekommen, er führt das Zwischenklassement mit einem Guthaben von 15 Punkten auf seinen McLaren-Stallgefährten Lando Norris an.

2023 und 2024 ist Piastri in Silverstone jeweils Vierter geworden, eine wenig ideale Strategie hat seinen ersten Podestplatz auf der englischen Traditionsrennstrecke verhindert.

2025 weiss Oscar: McLaren hat den besten Rennwagen im Feld, auch in England. Auf dem Papier müsste einer der zwei Papaya-Renner (dieses Mal mit vielen Chrom-Elementen) hier gewinnen. Aber Piastri behält die Füsse hübsch auf dem Teppich.

Oscar im Fahrerlager des Silverstone Circuit: «In dieser WM geht das zwischen Lando und mir hin und her. Ich weiss genau – wenn ich 99 Prozent bringe und Lando gleichzeitig einen guten Job macht, dann reicht das für mich nicht. Also muss ich jedes Mal das Beste aus meinen Möglichkeiten machen, um die Nase vorn zu haben.»



«Ich gehe davon aus, dass dieser Zweikampf eine knappe Sache bleiben wird, mal wird es bei mir besser laufen, mal bei ihm. Wer immer die Arbeit auf die Reihe bekommt, kann gewinnen. Ich sehe uns beide auf Augenhöhe, und an einem guten Tag des einen Piloten ist es für den anderen ganz schwierig, ihn zu bezwingen.»



Für Lando Norris ist Silverstone das Heimrennen, Oscar als Australier ist der Fremde. Aber so sieht sich Piastri nicht: «Silverstone war immer gut zu mir, und ich werde auf dieser Strecke auch stets warmherzig empfangen. Ich mag diese Strecke, nicht so sehr wie Spa-Francorchamps, aber Silverstone gehört gewiss zu den drei besten Rennbahnen.»



«Ich habe lange in England gelebt, für mich ist das wie ein zweites Heimrennen. Aber wenn ich hierherkomme, dann denke ich selten über solche Zusammenhänge. Ich bin mehr darauf konzentriert, den bestmöglichen Job zu machen und hier zu siegen.»



Oscar spricht auch über Max Verstappen: «Gewiss, sein Rückstand in der WM ist grösser geworden. Aber ich würde ihn nie abschreiben. Ich sehe ihn fast jedes GP-Wochenende als Gefahr. Ob sein Auto auf jeder Strecke Sieger-Speed hat, das ist wieder eine andere Frage.»



Oscar Piastri weiss, wie es sich anfühlt, in einem Titelkampf zu stehen. Das hat er 2020 in der Formel 3 und 2021 in der Formel 2 erlebt, als er diese Nachwuchsserien jeweils im ersten Jahr gleich für sich entscheiden konnte.



Wie fühlt sich das nun in der Formel 1 an? Oscar: «Es ist ein wenig seltsam, denn selbst wenn die Königsklasse natürlich eine ganz andere Schuhnummer ist, so empfinde ich den Titelkampf nicht als komplett anders. Die Titel in den Formeln 3 und 2 kamen unterschiedlich zustande, ich glaube auch nicht, dass es einen einzig richtigen Weg gibt, das anzupacken. Es fühlt sich alles vertraut an. Und ich glaube auch nicht, dass ich meine Aufgabe komplett anders angehe als früher.»







Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23:47,693 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,695 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,820

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,020

05. George Russell (GB), Mercedes, +1:02,396 min

06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:07,754

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

10. Esteban Ocon (F), Haas, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2 Rdn

Out

Alex Albon (T), Williams, Kraftübertragung

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfall

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Unfall

Carlos Sainz (E), Williams, Bremsen







WM-Stand (nach 11 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 216 Punkte

02. Norris 201

03. Verstappen 155

04. Russell 146

05. Leclerc 119

06. Hamilton 91

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 23

10. Hülkenberg 22

11. Hadjar 21

12. Stroll 14

13. Alonso 14

14. Sainz 13

15. Lawson 12

16. Gasly 11

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 417 Punkte

02. Ferrari 210

03. Mercedes 209

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Racing Bulls 36

07. Haas 29

08. Aston Martin 28

09. Sauber 26

10. Alpine 11