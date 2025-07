Max Verstappen: «Mercedes? Ich habe nichts zu sagen»

​Die Gerüchte um Max Verstappen hören nicht auf: Er verlässt Red Bull Racing. Er geht zu Mercedes. Nein, er geht zu Aston Martin. Nein, er legt 2026 eine Pause ein. Max sagt in Silverstone, was Sache ist.

In der Gerüchteküche brodelt es: Max Verstappen wird so ziemlich alles unterstellt, was im Bereich des Möglichen und auch des Unmöglichen liegt – er werfe sich in die Arme von Mercedes, er folge Adrian Newey zu Aston Martin, er sage der Formel 1 adieu und fahre künftig Sportwagenrennen, er fahre überhaupt nichts.

In Silverstone giesst der vierfache Weltmeister Wasser auf die Gerüchtemühlen: «Es hat sich nichts geändert, und ich habe nichts Neues zu sagen, seit wir vor einer Woche gesprochen haben. Wir hatten in Österreich kein gutes Wochenende, wir hatten auch kein Glück. Ich will nicht sagen, dass wir McLaren herausgefordert hätten, aber wir hätten ein anständiges Ergebnis erringen können, ich schätze ich wäre Dritter geworden.»

«Und alles darüber hinaus ist der gleiche Stand wie vor einer Woche. Mercedes? Ich habe nichts zu sagen.»

Und überhaupt: Wieso sollte Verstappen zur Saison 2026 hin zu Mercedes oder zu einem anderen Team wechseln, wo doch keiner weiss, wie sich die neue Rennwagengeneration auf das Kräftverhältnis auswirken wird? Max: «Kein, und darum habe ich auch einen langfristigen Vertrag mit Red Bull. Für 2026 gibt es so viele Widrigkeiten, kein Mensch weiss, wie sich das entwickeln wird.»



Und was ist nun mit den angeblichen Ausstiegsklauseln? Max: «Ich spreche grundsätzlich nicht über meine Verträge.»



«Für mich geht es auch nicht um 2026. Für mich geht es um die Arbeit mit meinem Rennstall. Eine Menge Leute stürzen sich in Annahmen, aber die kommen alle nicht von mir.»



Kann es passieren, dass Max ein Jahr aussitzt? Verstappen: «Nein.»



Der Niederländer Max Verstappen jagt in Silverstone seinen 66. GP-Sieg. Er weiss: Bei normalem Rennverlauf wird McLaren auch in England kaum zu schlagen sein. Aber vielleicht bietet das Wetter eine Chance.



Max Verstappen hat in Silverstone den Jubel-GP 2020 (70 Jahre Formel 1) gewonnen, dazu den britischen Grand Prix 2023. Der Niederländer gewann hier auch den ersten Formel-1-Sprint 2021.



Der 66. GP-Sieg und der dritten in dieser Saison (nach Suzuka und Imola), das wird ein hartes Stück Arbeit für den vierfachen Champion, denn sein 2025er Rennwagen vom Typ RB21 ist viel zu schwierig ins beste Arbeitsfenster zu bringen – und dort zu halten.



Vielleicht bietet das launische englische Sommerwetter eine Chance für Max: Nach trockenem Freitag soll es hier am Samstag und Sonntag regnen.



Typisch Verstappen, dass er seine Möglichkeiten ganz realistisch einschätzt: «Wir sind nicht, wo wir sein wollen. Aber wir können um Podestplätze mitreden, und dies ist auch das Ziel für dieses Wochenende. Wird das gegen McLaren reichen? Vermutlich nicht. Aber in diesem Sport kannst du das nie mit Sicherheit sagen.»



«Wir sind nicht gut in langsamen Kurven, und vor allem in mittelschnellen Kurven ist McLaren sehr, sehr gut. Wir haben Fortschritte in Sachen Fahrzeugbalance erreicht, und in schnellen Kurven sind wir gut. Mal sehen, wie es hier laufen wird.»



Würde Regen helfen? Max: «Der McLaren ist auch im Regen ein schnelles Auto.»





Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23:47,693 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,695 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,820

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,020

05. George Russell (GB), Mercedes, +1:02,396 min

06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:07,754

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

10. Esteban Ocon (F), Haas, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2 Rdn

Out

Alex Albon (T), Williams, Kraftübertragung

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfall

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Unfall

Carlos Sainz (E), Williams, Bremsen







WM-Stand (nach 11 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 216 Punkte

02. Norris 201

03. Verstappen 155

04. Russell 146

05. Leclerc 119

06. Hamilton 91

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 23

10. Hülkenberg 22

11. Hadjar 21

12. Stroll 14

13. Alonso 14

14. Sainz 13

15. Lawson 12

16. Gasly 11

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 417 Punkte

02. Ferrari 210

03. Mercedes 209

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Racing Bulls 36

07. Haas 29

08. Aston Martin 28

09. Sauber 26

10. Alpine 11