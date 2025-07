Nico Hülkenberg: «Mit einem Fuss in der Mauer»

Nico Hülkenberg und das Sauber-Team waren nach dem Rennen in Silverstone in Feierlaune

Nico Hülkenberg glänzte im Wetter-Chaos von Silverstone und wurde mit dem ersten GP-Podestplatz seiner Formel-1-Karriere belohnt. Der Deutsche erzählte hinterher, wie schwierig die Fahrt auf Platz 3 war.

Den diesjährigen Grossbritannien-GP werden die Sauber-Teammitglieder und ganz besonders Nico Hülkenberg nicht so schnell vergessen. Denn der Deutsche zeigte im Wetter-Chaos von Silverstone eine bärenstarke Leistung und fuhr von der letzten Startreihe aufs Podest! Zum ersten Mal in seiner Formel-1-Karriere durfte er auf dem Treppchen Champagner verspritzen. Damit stellte er sogar Lokalmatador Lando Norris in den Schatten, der seinen ersten Formel-1-Heimsieg feierte.

Die Fans wählten Hülkenberg mit überwältigender Mehrheit zum Fahrer des Tages. Der Emmericher bekam 49 Prozent aller Stimmen bei der Online-Wahl der Formel-1-Anhänger. Und das zu Recht. Schliesslich musste er sich bis zu seinem 239. GP-Einsatz gedulden, bis er als Drittschnellster einen Top-3-Platz in einem GP feiern durfte.

«Es gibt hier viel zu verdauen, das war ein sehr intensives Rennen», erklärte der 37-Jährige, der durch das starke Ergebnis in der WM-Tabelle vom zehnten Zwischenrang auf die neunte Position vorrücken durfte. Auch sein Sauber-Team durfte sich zum ersten Mal seit dem dritten Platz von Kamui Kobayashi beim Japan-GP 2012 unter dem Treppchen versammeln, um einen aus ihren eigenen Reihen zu feiern. In der WM-Tabelle sprang der Schweizer Rennstall, der nächstes Jahr als Audi-Werksteam in der WM antreten wird, von Platz 9 auf den sechsten Zwischenrang.

«Es ist wirklich schwierig, bei diesen wechselhaften Bedingungen im Cockpit zu sitzen und Gas zu geben. Es fühlt sich immer so an, als wärst du mit einem Fuss in der Wand. Am Ende war es ein Kampf mit Lewis Hamilton, der viel Boden gutmachen konnte. Es reichte aber zum Glück für uns nicht, um am Ende noch vorbeizukommen», berichtete Hülkenberg sichtlich erfreut – und auch erleichtert, wie er bestätigte. «Es ist fast unwirklich, dass ich dieses Ergebnis nach dem Tiefschlag vom Qualifying erzielen konnte. Es wird wohl einige Tage dauern, bis ich das verdaut habe. Das Gute ist, dass uns nun zwei Wochen bleiben, um das zu geniessen und richtig zu feiern, bevor es weitergeht.»

Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:15,735 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,812 sec

03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +34,742

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,812

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +56,781

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +59,857

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,603 min

08. Alex Albon (T), Williams, +1:04,135

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:05,858

10. George Russell (GB), Mercedes, +1:10,674

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:12,095

12. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,592

13. Esteban Ocon (F), Haas, +1:17,301

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:24,477

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfallschäden

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Kollision mit Antonelli

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Dreher

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollision mit Ocon

Franco Colapinto (RA), Alpine, Motorproblem

WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 234 Punkte

02. Norris 226

03. Verstappen 165

04. Russell 147

05. Leclerc 119

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 23

11. Hadjar 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 13

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 460 Punkte

02. Ferrari 222

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 172

05. Williams 59

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 36

08. Aston Martin 36

09. Haas 29

10. Alpine 19