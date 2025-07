Mercedes-Klatsche Russell (10.): Falsche Reifenwahl?

​Kühle Verhältnisse, da war in England eigentlich alles angerichtet für ein starkes Ergebnis von Mercedes, und nun das: George Russell neben der Bahn und lediglich Zehnter, Antonelli schuldlos out. Eine Klatsche.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff war sichtlich bedient. Das Gesicht des 53-jährigen Österreichers sagte alles, als er mit ansehen musste, wie George Russell neben die Bahn rodelte, der sonst so verlässliche Engländer mit harten Pirelli-Reifen auf seifiger Bahn nur noch Passagier. Am Ende wurde der Kanada-GP-Sieger beim Heimrennen von Silverstone lediglich Zehnter.

George Russell sagt: «Da ist so ziemlich alles schiefgelaufen, was nur schiefgehen kann. Es war sicher keine schlechte Idee, früh auf Slicks zu wechseln, aber wir konnten zu wenig daraus machen, weil wir dann eine ganze Weile lang unter Gelb herumfahren mussten.»

«Eine Weile waren wir dann richtig schnell, aber dann fing es leider wieder an zu regnen, also Wechsel zurück auf Intermediates. Vielleicht bin ich in der Folge zu früh an die Box, um Slicks abzuholen, aber ich hatte nicht mit den harten Pirelli gerechnet, eigentlich wollte ich weiche Walzen! Bei diesen Bedingungen habe ich den harten Reifen nicht zum Arbeiten gebracht.»



«Ich hatte wirklich daran geglaubt, dass ich von Startplatz 4 aus ein Wörtchen mitreden kann bei der Vergabe der Podestplätze, und wenn du dann am Ende beim Heimrennen nur Zehnter wirst, dann tut das schon weh.»



«An diesem Tag wäre es vielleicht gescheiter gewesen, konservativ vorzugehen, das hätte uns möglicherweise den dritten Platz eingebracht. Aber hinterher bist du immer der Superschlaue. Ohne virtuelle Safety Car-Phase zu Beginn wäre dieser Grand Prix für uns ganz anders verlaufen. Ich schätze, das war heute einfach nicht unser Tag.»



Apropos chancenlos: Kimi Antonelli wurde von Racing Bulls-Fahrer Isack Hadjar abgeräumt, der Diffusor am Mercedes des italienischen Teenagers war so stark beschädigt, dass der Rennstall des 18-Jährigen aus dem Rennen nehmen musste.



Kimi: «Der ganze Diffusor war zerschlagen, das Auto wurde dadurch unfahrbar. Die ganze Situation ist jammerschade, denn ich konnte nichts tun, aber Hadjar war genauso hilflos.»



Antonelli ist in den vergangenen sechs WM-Läufen nur einmal in die Punkte gefahren, als Dritter in Kanada. Kimi meint: «An einem solchen Tag wie heute ist es ganz schwierig, einen positiven Aspekt zu finden.»





Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:15,735 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,812 sec

03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +34,742

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,812

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +56,781

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +59,857

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,603 min

08. Alex Albon (T), Williams, +1:04,135

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:05,858

10. George Russell (GB), Mercedes, +1:10,674

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:12,095

12. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,592

13. Esteban Ocon (F), Haas, +1:17,301

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:24,477

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfallschäden

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Kollision mit Antonelli

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Dreher

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollision mit Ocon

Franco Colapinto (RA), Alpine, Motorproblem







WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 234 Punkte

02. Norris 226

03. Verstappen 165

04. Russell 147

05. Leclerc 119

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 23

11. Hadjar 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 13

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 460 Punkte

02. Ferrari 222

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 172

05. Williams 59

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 36

08. Aston Martin 36

09. Haas 29

10. Alpine 19