Blamage für Hamilton (Ferrari/18.): «Noch nie erlebt»

​Was für eine Klatsche für den Rekord-Champion Lewis Hamilton – im ersten Sprintquali-Segment ausgeschieden, nur peinlicher 18.! Der Engländer ist nach einem Dreher untröstlich: «Das ist mir noch nie passiert.»

Der Monegasse Charles Leclerc wird den Sprint von Belgien von Startplatz 4 aufnehmen im Ferrari, hinter Oscar Piastri, Max Verstappen und Lando Norris.

Ganz bittere Pille aber für Ferrari-Superstar Lewis Hamilton: schon im ersten Sprintquali-Segment out, 18. Startplatz! Wie um alles in der Welt konnte so etwas passieren?

Der siebenfache Formel-1-Champion lag nach einem Fahrfehler in der ersten schnellen Runde nur auf P16 (Quersteher nach Kemmel), als klar wurde: Nun würde der 105-fache GP-Sieger nur noch einen Versuch haben, um sich in SQ2 zu retten.

Dann aber, zum Horror der Hamilton-Fans, ein Verbremser von Lewis bei der Busstop-Schikane in der heiklen Phase beim Herunterschalten, kurz vor Schluss seines letzten Versuchs, dann kreiselte Hamilton sogar von der Bahn – out!



Damit hat Hamilton auch die Runde zahlreiche Gegner ruiniert, die hinter ihm ihren schnellen Lauf eben am Beenden waren, wegen der notwendigen gelben Flaggen.



Hamilton ist untröstlich: «Ein Dreher! Ich glaube nicht, dass mir hier so etwas schon mal passiert ist.»



Die britischen Reporter versuchten tapfer, dem ganzen Desaster einen positiven Aspekt abzugewinnen; sie wollten wissen, wir Hamilton denn abgesehen davon sein Auto einschätze.



Hamilton, der wie üblich das Herz auf der Zunge trägt: «Äh, nicht so gut, wirklich nicht, ich weiss gar nicht, was ich sagen soll.»



Bei nur 15 Runden des Belgien-Sprints und von P18 kommend, weiss Hamilton: Da wird er sich ziemlich sputen müssen, um noch unter die punkteberechtigten ersten Acht zu fahren.



Lewis meint: «Morgen ist ein neuer Tag. Im Moment bin ich einfach grenzenlos frustriert. Ich hoffe, morgen läuft es besser.»



Sky-GP-Experte Martin Brundle ist davon überzeugt: «Die Kraftübertragung des Ferrari hat sich beim Runterschalten sehr merkwürdig angehört, als hätte das Getriebe nicht harmoniert mit der Motorbremse. Lewis scheint komplett überrascht worden zu sein, und ich wittere da ein mechanisches Problem.»





Sprint-Qualifying, Belgien

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:40,510 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40,987

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:41,128

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:41,278

05. Esteban Ocon (F), Haas, 1:41,565

06. Carlos Sainz (E), Williams, 1:41,761

07. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:41,857

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:41,959

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:41,971

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:42,176

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:42,169

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:42,184

13. George Russell (GB), Mercedes, 1:42,330

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:42,453

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:42,832

16. Alex Albon (T), Williams, 1:43,212

17. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:43,217

18. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:43,408

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:43,587

20. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:45,394







Alle Piloten auf Sprint-Pole

Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2024 ¬– Lando Norris (GB), McLaren

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

Katar 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari

Miami 2025 – Kimi Antonelli (I), Mercedes

Francorchamps 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren