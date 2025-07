Max Verstappen (2.): «Keine grosse Überraschung»

Max Verstappen musste sich im Sprint-Qualifying auf dem Circuit de Spa-Francorchamps mit dem zweiten Platz begnügen. Dass sein Rückstand auf die Pole-Zeit gross ist, überraschte den Formel-1-Weltmeister nicht.

Max Verstappen präsentierte sich im ersten der beiden Qualifyings auf dem Circuit de Spa-Francorchamps in guter Form. Der Niederländer aus dem Red Bull Racing Team war in allen Segmenten jeweils der Zweitschnellste und konnte damit einen der beiden McLaren-Fahrer hinter sich lassen.

Am Ende war WM-Leader Oscar Piastri derjenige, der mit 1:40,510 min die Bestzeit in den Asphalt der Traditionsstrecke brannte. Verstappen blieb 0,477 sec langsamer, konnte sich aber dennoch über einen Startplatz in der ersten Reihe freuen, denn Piastris Stallgefährten Lando Norris fehlten bereits mehr als sechs Zehntel auf die Sprint-Pole-Zeit.

Nach der Zeitenjagd fasste Verstappen zufrieden zusammen: «Dass ich auf dem zweiten Platz zwischen den beiden McLaren gelandet bin, ist ein gutes Ergebnis für uns. Ich denke, wir haben das bestmögliche Resultat erzielt und das Potenzial ausgeschöpft. Es hat da draussen auch Spass gemacht, die Runde war ein Vergnügen, es war ganz gut.»

Der 65-fache GP-Sieger räumte aber auch ein: «Natürlich ist die Lücke sehr gross, aber das war sie schon im ersten Training. Deshalb ist das keine grosse Überraschung. Wir müssen uns jetzt einfach auf uns selbst konzentrieren und natürlich auch auf unsere Fahrzeugbalance.»

Dass er mit weniger Abtrieb unterwegs ist als der Australier, der von der Pole losfährt, sieht der 27-Jährige nicht als grossen Vorteil an. «Uns fehlen fast fünf Zehntel, deshalb glaube ich nicht, dass es viel ausmachen wird, dass ich auf den Geraden schneller sein werde. Wir müssen einfach unser eigenes Rennen fahren und schauen, wo wir am Ende landen werden.»

Zum Upgrade, das aus Neuerungen am Frontflügel, an den Lufteinlässen der Seitenkästen, an der Motorenverkleidung, der Verkleidung der Vorderradaufhängung und den Luftleitelementen im Bereich der Hinterräder besteht, sagte Verstappen: «Es ist immer schwierig, an einem Sprint-Wochenende zu sehen, was die neuen Teile bringen. Aber mit Blick auf den Rückstand können wir schon sagen, dass das nicht das ist, was wir wollen. Aber wir werden einfach versuchen, uns zu verbessern und mehr Performance zu finden. Allerdings werden das alle anderen Teams auch tun.»

Sprint-Qualifying, Belgien

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:40,510 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40,987

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:41,128

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:41,278

05. Esteban Ocon (F), Haas, 1:41,565

06. Carlos Sainz (E), Williams, 1:41,761

07. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:41,857

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:41,959

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:41,971

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:42,176

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:42,169

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:42,184

13. George Russell (GB), Mercedes, 1:42,330

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:42,453

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:42,832

16. Alex Albon (T), Williams, 1:43,212

17. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:43,217

18. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:43,408

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:43,587

20. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:45,394







Alle Piloten auf Sprint-Pole

Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2024 ¬– Lando Norris (GB), McLaren

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

Katar 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari

Miami 2025 – Kimi Antonelli (I), Mercedes

Francorchamps 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren