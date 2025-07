Laurent Mekies: «Das war kein Glück oder Zufall»

Laurent Mekies schwingt seit der Absetzung von Christian Horner das Zepter im Red Bull Racing Team. Der Franzose sprach in Belgien über seinen ersten Eindruck und die Ziele, die er verfolgt.

Für Laurent Mekies war es der erste Auftritt als Teamchef von Red Bull Racing: Der bisherige Racing Bulls-Teamprinzipal stellte sich in der FIA-Pressekonferenz am Circuit de Spa-Francorchamps zusammen mit Sauber-Teamchef Jonathan Wheatley und Haas-Teamchef Ayao Komatsu den Fragen der Journalisten und war dabei der gefragteste Mann.

Natürlich wurde Mekies zu seinem ersten Eindruck von seiner neuen Mannschaft befragt. Und er erklärte: «Wenn man ins Werk kommt, dann sieht man dieses Trophäen-Zimmer, und wie fühlt man sich da schon? Man sieht alle diese Errungenschaften der vergangenen 20 Jahre und fühlt sich geehrt und privilegiert. Es ist unglaublich, ein echter Wow-Effekt.»

«Ich habe in den vergangenen Tagen versucht, so viele Teammitglieder wie möglich zu treffen, denn nur so kann man das Team kennen lernen und nur so beginnt man zu verstehen, wo die Stärken und Schwächen liegen. Die gute Nachricht ist: Das ist eine unglaubliche Mannschaft», schwärmte der 48-Jährige.

«Dass diese Leute so viel Erfolg hatten, war kein Glück oder Zufall. Sie haben gewonnen, weil da eine Menge Talente zusammenkommen, und zwar auf allen Stufen, sie alle haben bereits viele Jahre einen unglaublichen Job gemacht», fuhr Mekies fort.

Und er betonte: «Ich glaube, es wäre nicht richtig, zu diesem Zeitpunkt einen Vergleich zwischen dem Red Bull Racing Team und meinem früheren Racing Bulls Team zu ziehen. Aber man kann sagen, dass sich alles ändert, wenn man um Siege und Titel kämpft. Du musst in jedem einzelnen Bereich extrem gut sein und mutige Entscheidungen treffen. Jedes noch so kleine Detail muss stimmen, damit die Performance am Ende grossartig ausfällt.»

Mekies erzählte auch: «Ich habe einen Anruf von Oliver Mintzlaff und Helmut Marko bekommen, in dem ich gefragt wurde, ob ich Interesse an diesem Job habe. Es kam aus heiterem Himmel für mich, aber letztlich war es eine Frage der Loyalität, dass ich zusage, wenn man mich auf dieser Position braucht.»

Auf die Frage, ob der Verbleib des vierfachen Weltmeisters Max Verstappen im Red Bull Racing Team eines der Ziele sei, die er erreichen müsse, reagierte er ausweichend. «Was die Prioritäten angeht, ist es klar, dass Max ein schnelles Auto will. Wenn wir ihm dieses geben können, dann werden alle anderen möglichen Bedenken damit ausgeräumt. Wir wollen deshalb als Team möglichst schnell den nächsten Performance-Schritt machen, damit wir sicherstellen, dass wir ein schnelles Auto haben.»

WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 234 Punkte

02. Norris 226

03. Verstappen 165

04. Russell 147

05. Leclerc 119

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 23

11. Hadjar 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 13

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 460 Punkte

02. Ferrari 222

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 172

05. Williams 59

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 36

08. Aston Martin 36

09. Haas 29

10. Alpine 19