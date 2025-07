Nico Hülkenberg (Sauber/17.): Brutale Selbstkritik

​So schnell geht das: In England war Nico Hülkenberg umjubelter GP-Dritter, in Belgien muss er nach dem ersten Sprintquali-Teil Feierabend machen. Nico knallhart: «Das war von mir nicht gut genug.»

Der Sauber-Rennwagen ist auch auf dem Circuit de Spa-Francorchamps konkurrenzfähig genug, um in die Top-Ten zu fahren: Denn der Brasilianer Gabriel Bortoleto wird den Belgien-Sprint von P10 in Angriff nehmen können.

Für den 37-jährigen Nico Hülkenberg lief es dieses Mal gar nicht nach Wunsch: Aus dem Hoch des Podestplatzes in Silverstone kam in den Ardennen die Ernüchterung – im ersten Sprintquali-Segment bereits out, als mässiger 18. Was ist hier schiefgelaufen?

Nico spart nicht mit Selbstkritik: «Meine erste Runde war nicht gut genug. Und das war letztlich die Runde, die eben gezählt hat, weil die Walzen für einen zweiten Versuch nicht mehr haftfähig genug waren.»

Zur Erinnerung: Die Fahrer haben in der Sprint-Quali pro Segment nur einen Satz Reifen, gemäss Reglement.



Nico weiter: «Beim zweiten Versuch haben die Reifen dann abgebaut. Das ist natürlich schade, denn zum Weiterkommen haben mir lediglich einige Hundertstel gefehlt. Das war heute von meiner Seite aus nicht gut genug.»



Hülkenberg schützt da sein Team, denn auch das Timing war dieses Mal mangelhaft: Hülkenberg wurde so auf die Bahn geschickt, dass er zu Beginn seiner schnellen Runde auf die beiden Autos der Racing Bulls traf, damit war dieser Versuch bereits kompromittiert.







Sprint-Qualifying, Belgien

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:40,510 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40,987

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:41,128

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:41,278

05. Esteban Ocon (F), Haas, 1:41,565

06. Carlos Sainz (E), Williams, 1:41,761

07. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:41,857

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:41,959

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:41,971

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:42,176

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:42,169

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:42,184

13. George Russell (GB), Mercedes, 1:42,330

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:42,453

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:42,832

16. Alex Albon (T), Williams, 1:43,212

17. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:43,217

18. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:43,408

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:43,587

20. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:45,394









Alle Piloten auf Sprint-Pole

Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2024 ¬– Lando Norris (GB), McLaren

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2024 – Oscar Piastri (AUS), McLaren

Katar 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2025 – Lewis Hamilton (GB), Ferrari

Miami 2025 – Kimi Antonelli (I), Mercedes

Francorchamps 2025 – Oscar Piastri (AUS), McLaren