Max Verstappen: Strafe vor Zandvoort-GP entgangen

​Der vierfache Formel-1-Champion Max Verstappen musste nach dem Qualifying zum Heim-GP in Zandvoort bei den Rennkommissaren antraben. Aber der Weltmeister konnte einen Regelverstoss erklären.

Max Verstappen wird das Heimrennen von Zandvoort als Dritter in Angriff nehmen. Das ist nicht selbstverständlich, denn nach der Quali zum Niederlande-GP wurde gegen den 65-fachen GP-Sieger ermittelt.

Die Zandvoort-Rennkommissare Pedro Lamy (Portugal), Nish Shetty (Singapur), Matthew Selley (Australien) und Natalie Corsmit (Niederlande) wollten vom Red Bull Racing-Star wissen, wieso er in der Quali verboten langsam zur Box zurückkehrte – im Formel-1-Jargon heisst das, er hatte die Delta-Zeit überschritten.

Gemäss Artikel 33.4 des FIA-Sportreglements ist das untersagt und kann von der Rennpolizei nach deren Ermessen bestraft werden, bis hin zu einer Strafversetzung.

Die Regelhüter fällten ein Urteil aufgrund von Bordkamera-Aufnahmen, GPS-Daten von der Strecke, Datenaufzeichnung aus dem Rennwagen und natürlich von Aussagen des Piloten.



Verstappen konnte dabei darlegen, dass er wegen einer gelben Flagge verlangsamt hatte, die von einem Streckenposten gezeigt wurde. Das wurde durch die Daten bestätigt.



Daher keine Strafe.







Qualifying, Niederlande

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:08,662 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:08,674

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:08,925

04. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:09,208

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:09,255

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:09,340

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:09,390

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:09,500

09. Carlos Sainz (E), Williams, 1:09,505

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:09,630

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:09,493

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:09,622

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:09,622

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:09,637

15. Alex Albon (T), Williams, 1:09,652

16. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:10,104

17. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:10,195

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:10,197

19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:10,262

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ohne Zeit



