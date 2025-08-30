Max Verstappen (3.): «Wir haben viel geändert»

Formel-1-Champion Max Verstappen schaffte es im Qualifying zu seinem Heimspiel in Zandvoort nicht in die erste Startreihe. Warum der Red Bull Racing-Lokalmatador dennoch zufrieden war, erklärte er nach der Zeitenjagd.

Für Max Verstappen waren die McLaren-Piloten im Qualifying vor heimischem Publikum unerreichbar. Am Ende musste er sich mit dem dritten Platz hinter Polesetter Oscar Piastri und dessen Stallgefährten Lando Norris begnügen. Sein Rückstand auf das Papaya-Duo betrug 0,263 sec.

Dennoch war der Red Bull Racing-Star zufrieden, wie er hinterher betonte: «Dieses Wochenende hatten wir Mühe mit dem Grip und der Balance des Fahrzeugs. Zum Glück lief es im Qualifying besser als zuvor, ich fühlte mich besser als in den freien Trainings. Es fühlte sich alles einfach etwas normaler an.»

«Natürlich sind wir immer noch nicht auf dem Niveau von MCLaren, aber wenigstens habe ich es auf den dritten Platz geschafft, ich schätze, das ist ein sehr gutes Ergebnis für uns. Wir haben mit dem Set-up die richtige Richtung eingeschlagen, was mich sehr freut. Denn so hatte ich auch etwas mehr Spass auf dieser unglaublichen Strecke», fügte der vierfache Weltmeister an.

«Wir haben viel am Auto verändert, selbst im dritten Training am Morgen war es noch nicht gut, und wir haben noch einige Anpassungen vorgenommen. Es war aber immer noch knifflig, weil es heute so windig war. In einigen Kurven hat das dazu geführt, dass das Auto etwas mehr ins Rutschen gekommen ist, aber es war nicht allzu schlimm», schilderte Verstappen.

Und der 65-fache GP-Sieger fügte mit Blick auf das eigene Renntempo an: «Das ist noch ein kleines Fragezeichen, aber ich denke, dass wir nun etwas besser dastehen mit dem, was wir am Auto haben. In dieser Saison war unser Renntempo bisher aber nicht so berauschend, wenn man es mit dem Quali-Tempo vergleicht. Aber ich hoffe einfach, dass wir die Jungs hinter uns auch hinter uns halten können. Aber ich habe keine Kontrolle über das, was vor mir abgehen wird. Aber ich werde mein Bestes geben.»

Qualifying, Niederlande

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:08,662 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:08,674

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:08,925

04. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:09,208

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:09,255

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:09,340

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:09,390

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:09,500

09. Carlos Sainz (E), Williams, 1:09,505

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:09,630

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:09,493

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:09,622

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:09,622

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:09,637

15. Alex Albon (T), Williams, 1:09,652

16. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:10,104

17. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:10,195

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:10,197

19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:10,262

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ohne Zeit