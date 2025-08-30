Toto Wolff: «Uns steht eine schwierige Aufgabe bevor»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff weiss: Von den Startplätzen 5 und 11 werden George Russell und Kimi Antonelli im Rennen von Zandvoort kein leichtes Spiel haben. Dennoch gibt es Grund zur Hoffnung, wie er betont.

Die Mercedes-Piloten kamen im Qualifying zum Niederlande-GP nicht über die Plätze 5 und 11 hinaus, wobei Routinier George Russell den Q3-Einzug schaffte, während sein Rookie-Teamkollege Kimi Antonelli als Elfter knapp im Q2 hängenblieb. Der Teenager aus Bologna verpasste den Sprung in die Top-10 nur um 21 Tausendstel. Sein Teamkollege verpasste die Top-4 nur um 46 Tausendstel.

Teamchef Toto Wolff fasste zusammen: «Wir hatten dieses Wochenende in Zandvoort bisher Schwierigkeiten, das Tempo des Autos konstant abzurufen. Die windigen Bedingungen stellten sowohl für George als auch für Kimi eine Herausforderung dar.»

«Obwohl die Performance hin und wieder durchblitzte, war uns klar, dass das Qualifying schwierig werden würde. Das hat sich bestätigt, denn Kimi ist leider im Q2 ausgeschieden. George schaffte es zwar ins Q3, aber plötzliches Übersteuern kostete ihn einen Platz in der zweiten Reihe», ist der Wiener überzeugt.

«Auf einer Strecke, auf der das Überholen für gewöhnlich schwierig ist, steht uns von den Startplätzen 5 und 11 eine schwere Aufgabe bevor», räumte Wolff ein, machte sich gleichzeitig aber auch Mut: «Unser Renntempo sah jedoch sowohl im zweiten Training mit George als auch im dritten Training mit Kimi solide aus. Hoffentlich bietet sich damit beiden die Möglichkeit, Positionen gutzumachen.»

«Das Wetter kann hier in Zandvoort ebenfalls unvorhersehbar sein. Da für den Sonntagmorgen Regen vorhergesagt ist, könnten noch mehr Unwägbarkeiten ins Spiel kommen», fügte der 53-Jährige Teamchef an.

Qualifying, Niederlande

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:08,662 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:08,674

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:08,925

04. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:09,208

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:09,255

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:09,340

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:09,390

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:09,500

09. Carlos Sainz (E), Williams, 1:09,505

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:09,630

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:09,493

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:09,622

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:09,622

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:09,637

15. Alex Albon (T), Williams, 1:09,652

16. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:10,104

17. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:10,195

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:10,197

19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:10,262

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ohne Zeit