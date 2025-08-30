Laurent Mekies: «Das war das bestmögliche Resultat»

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen schaffte es im Qualifying zum Heimrennen auf den dritten Platz. Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies ist überzeugt: Mehr war für den Niederländer auch nicht möglich.

In seinen bisherigen Heimspiel-Teilnahmen in Zandvoort konnte Max Verstappen jedes Mal vom Podest strahlen. Die ersten drei Kräftemessen seit der WM-Rückkehr des Niederlande-GP beendete er sogar als Sieger. Im vergangenen Jahr wurde er Zweiter.

Dass es diesmal schwieriger werden würde, war von vornherein klar. Denn der RB21 ist nicht so überlegen wie seine Vorgänger. Deshalb musste sich der Titelverteidiger auch mit dem dritten Platz hinter dem dominierenden McLaren-Duo Oscar Piastri und Lando Norris begnügen.

Von Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies gab es lobende Worte für den Auftritt des 27-Jährigen: «Ich denke, der dritte Platz war das absolut Beste, was Max heute erreichen konnte. Es gab viele Teams, die um diese Position kämpften, Mercedes, Ferrari und wahrscheinlich auch Fernando Alonso im Aston Martin-Renner. Max hat mit seiner starken Quali-Leistung Unglaubliches geleistet, ebenso wie das Team.»

«Es war kein Geheimnis, dass wir das ganze Wochenende über mit der Balance des Autos zu kämpfen hatten, und das Team hat auf beiden Seiten der Box immer wieder neue Dinge ausprobiert, wodurch das Auto letztlich besser wurde. Das ist ihr Verdienst», schwärmte der Franzose.

«Wir haben etwas mehr Leistung aus dem Auto herausgeholt und schöpfen das Potenzial praktisch aus. Im Vergleich zum vorangegangenen Wochenende hat sich das Auto verbessert. Ich denke, damit sollten wir im Rennen eine gute Performance zeigen können», prophezeite Mekies daraufhin.

Und mit Blick aufs Rennen ergänzte der 48-Jährige: «Ich denke, es wird ähnlich wie im Qualifying einen harten Kampf hinter den McLaren-Fahrern geben, bei dem vier oder fünf Autos ein sehr ähnliches Tempo fahren werden. Die Leistungsdichte wird im Rennen sehr dicht sein, und wir werden sehen, ob wir das Tempo haben werden, um uns nach vorne zu kämpfen.»

Qualifying, Niederlande

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:08,662 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:08,674

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:08,925

04. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:09,208

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:09,255

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:09,340

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:09,390

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:09,500

09. Carlos Sainz (E), Williams, 1:09,505

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:09,630

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:09,493

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:09,622

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:09,622

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:09,637

15. Alex Albon (T), Williams, 1:09,652

16. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:10,104

17. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:10,195

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:10,197

19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:10,262

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ohne Zeit