Marko über Verstappen: «Vielleicht eine Überraschung»
Max Verstappen
Dritter Startplatz für Max Verstappen beim Heimauftritt in Zandvoort: Der Niederländer ist hinter den überlegenen McLaren von Oscar Piastri und Lando Norris quasi «best of the rest», und das gibt von Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko ein dickes Lob.
Der Grazer sagt: «Zunächst mal ein grosses Kompliment an unser Ingenieurs-Team, was die hier geschafft haben, und für Max sowieso. Wir hatten im dritten freien Training noch acht Zehntelsekunden Rückstand, nun war McLaren nur noch im ersten Pistenteil besser, sonst lagen wir ungefähr gleichauf.»
«Das ist ganz ehrlich ein wenig überraschend gekommen, und es ist ziemlich nervenzehrend, wenn man bis zur Quali warten muss, bis der Wagen endlich richtig funktioniert.»
«Die Art und Weise, wie wir den Wagen verbessern konnten, wird auch fürs Rennen nützen. Und Max muss keiner erklären, wo er schnell fahren und wann er angreifen muss. Auf gebrauchten Reifen waren wir in den Dauerläufen den McLaren ebenbürtig. Vielleicht gelingt uns in Grand Prix ja noch eine Überraschung!»
Die grosse Sensation in der Zandvoort-Quali ist Startplatz 4 des jungen Parisers Isack Hadjar im Auto der Racing Bulls. Marko lobt: «Isack verblüfft uns immer wieder. Er hatte am Freitag zwei Mal Schwierigkeiten mit der Antriebseinheit, aber davon hat er sich nicht irritieren lassen. So etwas steckt der Franzose einfach weg und liefert, wenn es drauf ankommt, Leistung. Das war sehr stark.»
Qualifying, Niederlande
01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:08,662 min
02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:08,674
03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:08,925
04. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:09,208
05. George Russell (GB), Mercedes, 1:09,255
06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:09,340
07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:09,390
08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:09,500
09. Carlos Sainz (E), Williams, 1:09,505
10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:09,630
11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:09,493
12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:09,622
13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:09,622
14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:09,637
15. Alex Albon (T), Williams, 1:09,652
16. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:10,104
17. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:10,195
18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:10,197
19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:10,262
20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ohne Zeit