Marko über Verstappen: «Vielleicht eine Überraschung»

​Das war Weltklasse von Max Verstappen: Startplatz 3 in Zandvoort hinter den übermächtigen McLaren von Piastri und Norris. Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko über die spannende Zandvoort-Quali.

Dritter Startplatz für Max Verstappen beim Heimauftritt in Zandvoort: Der Niederländer ist hinter den überlegenen McLaren von Oscar Piastri und Lando Norris quasi «best of the rest», und das gibt von Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko ein dickes Lob.

Der Grazer sagt: «Zunächst mal ein grosses Kompliment an unser Ingenieurs-Team, was die hier geschafft haben, und für Max sowieso. Wir hatten im dritten freien Training noch acht Zehntelsekunden Rückstand, nun war McLaren nur noch im ersten Pistenteil besser, sonst lagen wir ungefähr gleichauf.»

«Das ist ganz ehrlich ein wenig überraschend gekommen, und es ist ziemlich nervenzehrend, wenn man bis zur Quali warten muss, bis der Wagen endlich richtig funktioniert.»

«Die Art und Weise, wie wir den Wagen verbessern konnten, wird auch fürs Rennen nützen. Und Max muss keiner erklären, wo er schnell fahren und wann er angreifen muss. Auf gebrauchten Reifen waren wir in den Dauerläufen den McLaren ebenbürtig. Vielleicht gelingt uns in Grand Prix ja noch eine Überraschung!»



Die grosse Sensation in der Zandvoort-Quali ist Startplatz 4 des jungen Parisers Isack Hadjar im Auto der Racing Bulls. Marko lobt: «Isack verblüfft uns immer wieder. Er hatte am Freitag zwei Mal Schwierigkeiten mit der Antriebseinheit, aber davon hat er sich nicht irritieren lassen. So etwas steckt der Franzose einfach weg und liefert, wenn es drauf ankommt, Leistung. Das war sehr stark.»







Qualifying, Niederlande

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:08,662 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:08,674

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:08,925

04. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:09,208

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:09,255

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:09,340

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:09,390

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:09,500

09. Carlos Sainz (E), Williams, 1:09,505

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:09,630

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:09,493

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:09,622

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:09,622

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:09,637

15. Alex Albon (T), Williams, 1:09,652

16. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:10,104

17. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:10,195

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:10,197

19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:10,262

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ohne Zeit







