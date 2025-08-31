Kimi Antonelli: «Habe einen kleinen Fehler gemacht»

Mercedes-Rookie Kimi Antonelli verpasste den Q3-Einzug in Zandvoort nur knapp. Der Teenager aus Bologna ist entsprechend enttäuscht. Er verriet nach der Zeitenjagd, welcher Fehler den Unterschied machte.

Nur 21 Tausendstel fehlten Kimi Antonelli im Abschlusstraining von Zandvoort zum Weiterkommen ins Q3. Der 19-jährige Rookie aus dem Mercedes-Werksteam blieb im Mittelsegment des Qualifyings auch nur 0,16 sec langsamer als sein Teamkollege George Russell, der sich als Q2-Sechster für die Top-10-Zeitenjagd qualifizieren konnte und dort letztlich der Fünftschnellste war.

Antonelli, der auf dem undankbaren elften Platz landete, erklärte: «Nach dem heutigen Qualifying bin ich enttäuscht. Ich habe Q3 nur knapp verpasst. Auf meiner letzten Runde im Q2 habe ich einen kleinen Fehler in der Schikane gemacht. Das hat den Unterschied zwischen Weiterkommen und Ausscheiden ausgemacht.»

«Wir wussten, dass wir angesichts des engen Feldes eine gute Leistung zeigen mussten – kleine Fehler würden einen grossen Unterschied machen, und genau so kam es auch. Der Zeitverlust im ersten Training war dabei nicht hilfreich, da ich dadurch einige Erkenntnisse nicht sammeln konnte, die mir im Qualifying geholfen hätten. Ich muss darauf achten, solche Fehler zu vermeiden», erklärte der Italiener, der in der ersten Session im Kiesbett gestrandet war.

«Positiv ist, dass ich mich sowohl im zweiten Training als auch im dritten Training im Auto wohlgefühlt habe. Das ist ein gutes Zeichen für das Rennen. Wir haben in der dritten Session einige gute Runden im Renntrimm absolviert, daher freue ich mich auf den Grand Prix. Die Strecke ist nicht gerade überholfreundlich, und von Startplatz 11 wird es nicht einfach werden. Aber ich werde mich nunerholen und zum Rennen bereit sein, mein Bestes zu geben», machte sich Antonelli Mut.

Qualifying, Niederlande

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:08,662 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:08,674

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:08,925

04. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:09,208

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:09,255

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:09,340

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:09,390

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:09,500

09. Carlos Sainz (E), Williams, 1:09,505

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:09,630

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:09,493

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:09,622

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:09,622

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:09,637

15. Alex Albon (T), Williams, 1:09,652

16. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:10,104

17. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:10,195

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:10,197

19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:10,262

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ohne Zeit