Yuki Tsunoda: «Ich verstehe es nicht, sehr seltsam»

​Red Bull Racing-Fahrer Yuki Tsunoda hat in Zandvoort den 12. Startplatz errungen. Danach war der Japaner enttäuscht: «Ich verstehe es nicht – ich spüre den Wagen besser, aber die Rundenzeit kommt nicht.»

In den vergangenen neun Abschlusstrainings der Formel 1 hat Yuki Tsunoda nur einmal den Einzug in die Top-Ten geschafft, als Siebter in Belgien. In Zandvoort war der 25-jährige Japaner davon überzeugt, dass er es unter die schnellsten Zehn schaffen würde, schied aber als Zwölfter in Q2 aus. Yuki ist baff.

«Ich hatte mehr erwartet, denn ich spüre den Wagen besser, ich konnte mehr Vertrauen fassen, ich konnte ihn besser kontrollieren als jemals zuvor an einem GP-Wochenende. Um ehrlich zu sein, passen das Fahrgefühl und die Rundenzeit überhaupt nicht zusammen, ich verstehe das nicht.»

«Es ist sehr seltsam. Sehr seltsam. Ich habe in meiner Runde kaum Fehler gemacht. Ich habe mich sehr bemüht, in jeder Kurve jede Millisekunde herauszuholen, ich habe mich intensiv mit den Ingenieuren abgestimmt. Ich bin zufrieden damit, aber in der Qualifikation habe ich das in Bezug auf die Rundenzeit nicht umsetzen können, und ich habe dafür keine Erklärung.»







Qualifying, Niederlande

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:08,662 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:08,674

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:08,925

04. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:09,208

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:09,255

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:09,340

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:09,390

08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:09,500

09. Carlos Sainz (E), Williams, 1:09,505

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:09,630

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:09,493

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:09,622

13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:09,622

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:09,637

15. Alex Albon (T), Williams, 1:09,652

16. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:10,104

17. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:10,195

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:10,197

19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:10,262

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ohne Zeit







