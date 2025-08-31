Yuki Tsunoda: «Ich verstehe es nicht, sehr seltsam»
Yuki Tsunoda
In den vergangenen neun Abschlusstrainings der Formel 1 hat Yuki Tsunoda nur einmal den Einzug in die Top-Ten geschafft, als Siebter in Belgien. In Zandvoort war der 25-jährige Japaner davon überzeugt, dass er es unter die schnellsten Zehn schaffen würde, schied aber als Zwölfter in Q2 aus. Yuki ist baff.
«Ich hatte mehr erwartet, denn ich spüre den Wagen besser, ich konnte mehr Vertrauen fassen, ich konnte ihn besser kontrollieren als jemals zuvor an einem GP-Wochenende. Um ehrlich zu sein, passen das Fahrgefühl und die Rundenzeit überhaupt nicht zusammen, ich verstehe das nicht.»
«Es ist sehr seltsam. Sehr seltsam. Ich habe in meiner Runde kaum Fehler gemacht. Ich habe mich sehr bemüht, in jeder Kurve jede Millisekunde herauszuholen, ich habe mich intensiv mit den Ingenieuren abgestimmt. Ich bin zufrieden damit, aber in der Qualifikation habe ich das in Bezug auf die Rundenzeit nicht umsetzen können, und ich habe dafür keine Erklärung.»
Qualifying, Niederlande
01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:08,662 min
02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:08,674
03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:08,925
04. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:09,208
05. George Russell (GB), Mercedes, 1:09,255
06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:09,340
07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:09,390
08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:09,500
09. Carlos Sainz (E), Williams, 1:09,505
10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:09,630
11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:09,493
12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:09,622
13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:09,622
14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:09,637
15. Alex Albon (T), Williams, 1:09,652
16. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:10,104
17. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:10,195
18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:10,197
19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:10,262
20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ohne Zeit