Isack Hadjar: Das erwartet er von Max Verstappen

Von Vanessa Georgoulas
Isack Hadjar
© Red Bull Content Pool

Isack Hadjar

F1-Rookie Isack Hadjar schaffte es im Qualifying von Zandvoort, eine starke Runde zu drehen. Deshalb fährt er neben Max Verstappen aus der zweiten Reihe los. Der Racing Bulls-Pilot erklärt, was er beim Start erwartet.
Im Abschlusstraining von Zandvoort hatten die Racing Bulls-Piloten sowohl im Q1 als auch im Q2 keine Mühe, ins nächste Quali-Segment vorzurücken. Und beide Male war Liam Lawson schneller als sein Teamkollege Isack Hadjar.

Doch der Franzose hatte am Ende die Nase vorn: Als es darauf ankam, schaffte er es als Viertschnellster um die Bahn. Über seine starke Runde sagte Hadjar, der den GP der Niederlande damit neben Red Bull Racing-Titelverteidiger Max Verstappen in Angriff nehmen darf: «Das war wahrscheinlich meine beste Runde in diesem Jahr, weil die Strecke so viel Können fordert.»

«Ich habe auch alles riskiert, vor allem in der letzten Kurve, die ich wirklich gut erwischt habe. So konnte ich eine Zehntelsekunde finden. Das war schon etwas ganz Besonderes», fügte der 20-Jährige an, und schwärmte: «Das Auto war genau so, wie ich es wollte. Vor allem auf der letzten schnellen Runde war das Fahrverhalten wirklich gut. Wir hatten aber auch Glück mit den Windböen.»

Und was erwartet der Rookie vom Start neben dem vierfachen Champion und aktuellen Titelverteidiger? Hadjar sagt trocken: «Er startet auf der sauberen Seite der Strecke und normalerweise kommt er sehr gut weg. Wenn ich etwas erwarte, dann dass er an einem seiner Vordermänner vorbeizieht.»

Auch seine Chance, die eigene Position zu verteidigen, schätzt Hadjar nüchtern ein: «Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass es hier so schwierig ist, einen Gegner zu überholen – man schaue sich nur die lange Gerade an, und die DRS-Zone beginnt ziemlich früh, wenn also jemand schneller ist, kann er überholen. Das müssen wir hinnehmen, und clever agieren.»

Qualifying, Niederlande

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:08,662 min
02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:08,674
03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:08,925
04. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:09,208
05. George Russell (GB), Mercedes, 1:09,255
06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:09,340
07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:09,390
08. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:09,500
09. Carlos Sainz (E), Williams, 1:09,505
10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:09,630
11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:09,493
12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:09,622
13. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:09,622
14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:09,637
15. Alex Albon (T), Williams, 1:09,652
16. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:10,104
17. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:10,195
18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:10,197
19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:10,262
20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ohne Zeit

