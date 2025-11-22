Nico Hülkenberg (11.): «Habe Vorsprung verspielt»
Nico Hülkenberg
Während sein Rookie-Teamkollege Gabriel Bortoleto im Abschlusstraining von Las Vegas bereits nach dem ersten Segment ausschied, schaffte es Sauber-Routinier Nico Hülkenberg auf dem 6,201 km langen Stadtkurs ins Q2. Der Deutsche machte sich bis zuletzt Hoffnungen auf einen Top-10-Platz, musste am Ende aber mit Rang 11 Vorlieb nehmen.
Sein Rückstand fiel mit sechseinhalb Zehntelsekunden auch nicht knapp aus, und das lag an einem Patzer in der letzten Kurve. Der Emmericher schilderte nach getaner Arbeit: «Auf meiner letzten Runde hatte ich einen guten Vorsprung auf mich selber, den ich dann aber im Scheitelpunkt der 14. Kurve verspielt habe.»
«Ich weiss nicht genau, was passiert ist da, ob die Reifen überhitzt sind oder was. Das muss ich mir noch anschauen. Aber es wäre eng gewesen, vielleicht hätte es sonst geklappt mit dem Q3», fügte der 38-Jährige an. Dass die Session ohne grössere Abflüge endete, wunderte den WM-Neunten: «Das hat mich ehrlich gesagt etwas überrascht, weil die Bedingungen speziell am Anfang sehr schwierig waren», erklärte er.
Und Hülkenberg betonte: «Es war wie auf einem Eisskating-Ring, speziell in der neunten Kurve war es rutschig. Es kam also eher auf das Tempo an und darauf, die Runden zusammenzubringen. Hut ab vor allen, die dabei waren und es geschafft haben, auf der Strecke zu bleiben.»
Qualifying, Las Vegas
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:47,934 min
02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:48,257
03. Carlos Sainz (E), Williams, 1:48,296
04. George Russell (GB), Mercedes, 1:48,803
05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:48,961
06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:49,062
07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:49,466
08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:49,554
09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:49,872
10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:51,540
11. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:52,781
12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:52,850
13. Esteban Ocon (F), Haas, 1:52,987
14. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:53,094
15. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:53,683
16. Alex Albon (T), Williams, 1:56,220
17. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:56,314
18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:56,674
19. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:56,798
20. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:57,115