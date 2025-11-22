Ohrfeige für Lewis Hamilton/Ferrari: Letzter in Vegas

​Was für eine Klatsche für den erfolgreichsten Formel-1-Fahrer: Lewis Hamilton ist im Abschlusstraining zum Las Vegas-GP Letzter geworden! Der Engländer ist fassungslos, wie das passieren konnte.

Seit 2007 hat uns Lewis Hamilton mit seinem Ausnahmekönnen immer wieder verzückt. Besonders bei tückischen Verhältnissen hat der Engländer einige überragende Leistungen gezeigt.

Und nun das: Lewis im Qualifying zum Las Vegas-GP im ersten Quali-Segment ausgeschieden, als Letzter.

Einer der besten Regenfahrer auf dem letzten Platz – die Tifosi sind fassungslos.

Der Fahrer auch.

Wie konnte das nur passieren?



Einmal mehr schien es Kommunikationsprobleme zu geben zwischen dem Superstar und seinem Renningenieur Riccardo Adami.



Hamilton am Funk: «Sind wir durch?»



Antwort des Italieners: «Nein, greif weiter an!»



Hamilton daraufhin: «Aber ich hatte das Licht.» (Er meint die rote Ampel.)



Worauf Adami meint: «Nein, angreifen!» (Wohl im Unwissen, dass Q1 zu Ende war.)



Was Lewis meinte: Als er die Ziellinie kreuzte, war es zu spät für eine weitere Runde. Das Timing stimmte nicht, und das war nicht das einzige Übel.



Hamilton: «Ich habe die Reifen nicht zum Arbeiten gebracht.»



Noch nie ist Hamilton zuvor in einem Formel-1-Abschlusstraining Letzter gewesen, ohne technisches Problem. Das ist hochnotpeinlich für den erfolgreichsten Piloten.



Zum Schluss von Q1 schien es, als stecke ein Teil eines Verkehrshuts unter dem Ferrari von Lewis. Aber Hamilton lässt das nicht aus Ausrede gelten: «Ich weiss nicht, ob das so war. Als ich zur Ziellinie kam, war es schon rot, also gab es da keine optimale Kommunikation auf unserer Seite.»



«Ich hatte auch gelbe Flaggen in der letzten Kurve, also musste ich vom Gas, und als ich dann zur Ziellinie kam, war es eben zu spät.»



«Es war unfassbar rutschig da draussen. Der erste Reifensatz hat überhaupt nicht funktioniert, und ich habe mich sehr schwergetan, Temperatur in die Walzen zu arbeiten, aus welchen Gründen auch immer.»



«Das ist jammerschade, weil sich der Wagen im dritten Training wirklich gut angefühlt hatte. Ich freute mich irre auf die Quali, weil ich glaubte, dass wir da gut mitgeigen werden. Ich weiss nicht, was ich jetzt noch sagen soll …»







Qualifying, Las Vegas

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:47,934 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:48,257

03. Carlos Sainz (E), Williams, 1:48,296

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:48,803

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:48,961

06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:49,062

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:49,466

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:49,554

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:49,872

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:51,540

11. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:52,781

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:52,850

13. Esteban Ocon (F), Haas, 1:52,987

14. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:53,094

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:53,683

16. Alex Albon (T), Williams, 1:56,220

17. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:56,314

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:56,674

19. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:56,798

20. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:57,115