Ohrfeige für Lewis Hamilton/Ferrari: Letzter in Vegas
Lewis Hamilton
Seit 2007 hat uns Lewis Hamilton mit seinem Ausnahmekönnen immer wieder verzückt. Besonders bei tückischen Verhältnissen hat der Engländer einige überragende Leistungen gezeigt.
Und nun das: Lewis im Qualifying zum Las Vegas-GP im ersten Quali-Segment ausgeschieden, als Letzter.
Einer der besten Regenfahrer auf dem letzten Platz – die Tifosi sind fassungslos.
Der Fahrer auch.
Wie konnte das nur passieren?
Einmal mehr schien es Kommunikationsprobleme zu geben zwischen dem Superstar und seinem Renningenieur Riccardo Adami.
Hamilton am Funk: «Sind wir durch?»
Antwort des Italieners: «Nein, greif weiter an!»
Hamilton daraufhin: «Aber ich hatte das Licht.» (Er meint die rote Ampel.)
Worauf Adami meint: «Nein, angreifen!» (Wohl im Unwissen, dass Q1 zu Ende war.)
Was Lewis meinte: Als er die Ziellinie kreuzte, war es zu spät für eine weitere Runde. Das Timing stimmte nicht, und das war nicht das einzige Übel.
Hamilton: «Ich habe die Reifen nicht zum Arbeiten gebracht.»
Noch nie ist Hamilton zuvor in einem Formel-1-Abschlusstraining Letzter gewesen, ohne technisches Problem. Das ist hochnotpeinlich für den erfolgreichsten Piloten.
Zum Schluss von Q1 schien es, als stecke ein Teil eines Verkehrshuts unter dem Ferrari von Lewis. Aber Hamilton lässt das nicht aus Ausrede gelten: «Ich weiss nicht, ob das so war. Als ich zur Ziellinie kam, war es schon rot, also gab es da keine optimale Kommunikation auf unserer Seite.»
«Ich hatte auch gelbe Flaggen in der letzten Kurve, also musste ich vom Gas, und als ich dann zur Ziellinie kam, war es eben zu spät.»
«Es war unfassbar rutschig da draussen. Der erste Reifensatz hat überhaupt nicht funktioniert, und ich habe mich sehr schwergetan, Temperatur in die Walzen zu arbeiten, aus welchen Gründen auch immer.»
«Das ist jammerschade, weil sich der Wagen im dritten Training wirklich gut angefühlt hatte. Ich freute mich irre auf die Quali, weil ich glaubte, dass wir da gut mitgeigen werden. Ich weiss nicht, was ich jetzt noch sagen soll …»
Qualifying, Las Vegas
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:47,934 min
02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:48,257
03. Carlos Sainz (E), Williams, 1:48,296
04. George Russell (GB), Mercedes, 1:48,803
05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:48,961
06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:49,062
07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:49,466
08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:49,554
09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:49,872
10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:51,540
11. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:52,781
12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:52,850
13. Esteban Ocon (F), Haas, 1:52,987
14. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:53,094
15. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:53,683
16. Alex Albon (T), Williams, 1:56,220
17. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:56,314
18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:56,674
19. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:56,798
20. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:57,115