Carlos Sainz (Williams): Platz 3 wegen Strafe futsch?

​GP-Sieger Carlos Sainz verblüfft in Las Vegas mit Startplatz 3. Aber der Spanier muss bei den Rennkommissaren antraben: Verliert er seine feine Ausgangslage wegen eines Fouls im ersten Quali-Teil?

Der Spanier Carlos Sainz hat in Las Vegas mit seinem Williams überraschend Startplatz 3 erreicht. Aber nun muss der Madrilene zittern – kommt eine Strafe wegen Behinderung von Lance Stroll im ersten Quali-Teil?

Sainz zu diesem Moment: «Ich rutschte bei Kurve 5 geradeaus, wegen mir wurden die gelben Flaggen gezeigt. Ich warf meinen Wagen herum, weil ich von dort so schnell als möglich verschwinden wollte. Lance war der erste Fahrer, der herangeschossen kam. Ich wollte niemanden behindern, ich wollte vielmehr, dass nicht mehr Fahrer durch die gelbe Flagge behindert werden.»

Genau so wird der dreimalige WM-Fünfte bei den Regelhütern argumentieren. Kommt er vom Haken, kann er P3 behalten. Für vergleichbare Situationen hat es aber auch schon drei oder fünf Ränge zurück gegeben.

Sainz über seine Quali: «Ich bin schon ein wenig baff, das muss ich zugeben. Ich gehe ja immer als Optimist in ein Abschlusstraining, aber ganz ehrlich – Rang 3 hatte ich nicht erwartet.»



«Diese Strecke passt zum Williams, dazu haben wir noch einige Veränderungen an der Abstimmung vorgenommen, die voll eingeschlagen haben. Von der ersten Runde der Quali an lag der Wagen sehr gut.»



«Auf Regenreifen konnte ich eine Top-Zeit nach der anderen raushauen, nach Belieben. Als ich merkte, dass der Regen nachlässt, dachte ich – oh-oh, auf Inters werde ich mich schwerer tun. Aber dann lief es auch mit den Intermediates überaus anständig.»



«Meine letzte Runde war der Hammer. Ich sah meinen Namen auf P1 und ein irres Gefühl durchströmte mich. Dann wurde mir klar – es sind ja noch einige andere Piloten auf schnellen Runden. Aber so oder so dürfen wir mit Platz 3 sehr, sehr zufrieden sein.»



«Ich weiss: Auf trockener Bahn wäre ich im Bereich Sechster bis Achter gewesen, also muss ich froh sein, wie sich das heute entwickelt hat. Wenn es im Grand Prix trocken sein wird, werde ich den dritten Pltz nicht halten können.»



Bei ersten Interviews nach der Quali fiel auf: Sainz erhielt mehr Applaus als Norris und Verstappen. Carlos, leicht verlegen: «Das war schon in Austin so, ich habe in Amerika immer sehr viel Unterstützung. Ich schätze, das liegt daran, dass die Fans einen Underdog lieben und das ist Williams derzeit. Aber ich glaube, die Fans wissen auch zu schätzen, welche Fortschritte wir machen und dass wir Williams wieder an die Spitze bringen wollen.»







Qualifying, Las Vegas

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:47,934 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:48,257

03. Carlos Sainz (E), Williams, 1:48,296

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:48,803

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:48,961

06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:49,062

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:49,466

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:49,554

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:49,872

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:51,540

11. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:52,781

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:52,850

13. Esteban Ocon (F), Haas, 1:52,987

14. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:53,094

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:53,683

16. Alex Albon (T), Williams, 1:56,220

17. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:56,314

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:56,674

19. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:56,798

20. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:57,115