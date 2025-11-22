Oscar Piastri (5.): «Das ist schwer zu verkraften»

McLaren-Star Oscar Piastri war im Qualifying in Las Vegas auf einer guten letzten Runde unterwegs, als die gelben Flaggen gezeigt wurden. Er landete auf dem 5. Platz – und machte aus seiner Enttäuschung kein Geheimnis.

War das die Vorentscheidung im Titelkampf der beiden McLaren-Stars Lando Norris und Oscar Piastri? Ersterer sicherte sich in Las Vegas auf nasser Bahn die Pole, sein Teamkollege und erster Verfolger im WM-Klassement musste sich hingegen mit dem fünften Platz begnügen.

Grund dafür waren die gelben Flaggen, die zum Schluss der Session gezeigt wurden. Piastri seufzte: «Ich habe die gelbe Flagge gesehen und das war’s dann. Dabei waren wir schnell, daran besteht kein Zweifel. Irgendwie scheint es derzeit nicht so gut für mich für mich zu laufen. Wenigstens kann ich sagen, dass der Speed da ist. Ich habe mich im letzten Quali-Abschnitt auch ziemlich wohl gefühlt im Auto. Aber ja, das was dann kam, lag ausserhalb unserer Kontrolle.»

Der WM-Zweite aus Melbourne stellte aber auch klar: «Das war jetzt nicht immer so, diesmal lief es nicht für mich, aber in der Vergangenheit hatte ich auch Situationen, in denen es durchaus gut für mich hätte laufen können. Ich habe also nicht das Gefühl, dass das immer wieder passiert. Aber das ist nun einmal schwer zu verkraften, denn alles deutete auf ein starkes Ergebnis hin. aber ich konnte nicht viel tun.»

Piastri gestand auch vor laufender «Sky Sports F1»-Kamera: «Es gab auch beim Start des letzten schnellen Versuchs ein paar Dinge, die aus operativer Sicht nicht gut liefen. Deshalb bin ich mir nicht sicher, wie viel Zeit da wirklich noch hätte drin liegen können. Es waren dann auch noch drei, vier Kurven zu fahren, deshalb ist schwer zu sagen, wie gut die Runde gewesen wäre. Was man sagen kann, ist dass wir das Potenzial letztlich nicht ausschöpfen konnten.»

Und der 24-Jährige stellte mit Blick aufs Rennen selbstbewusst klar: «Ich denke, wir können es definitiv mit den Jungs um mich aufnehmen, denn ich habe ein starkes Auto, das unter allen Bedingungen gut zu funktionieren scheint. Ich glaube also, dass wir ein gutes Rennen zeigen können und ich hoffe, dass ich ein paar Positionen gewinnen kann.»

Qualifying, Las Vegas

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:47,934 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:48,257

03. Carlos Sainz (E), Williams, 1:48,296

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:48,803

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:48,961

06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:49,062

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:49,466

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:49,554

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:49,872

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:51,540

11. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:52,781

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:52,850

13. Esteban Ocon (F), Haas, 1:52,987

14. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:53,094

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:53,683

16. Alex Albon (T), Williams, 1:56,220

17. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:56,314

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:56,674

19. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:56,798

20. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:57,115