Max Verstappen (2.): «Spass hat das keinen gemacht»

​Weltmeister Max Verstappen erringt im spannenden Abschlusstraining zum Las Vegas-GP den zweiten Startplatz, hinter Lando Norris. Max sagt: «Die Verhältnisse waren ganz schwierig.»

Max Verstappen wird den Las Vegas-GP vom zweiten Platz aus in Angriff nehmen. Er musste sich in der dramatischen Quali auf nasser Bahn lediglich WM-Leader Lando Norris beugen.

Der Red Bull Racing-Star sagt: «Es war so unfassbar rutschig da draussen. Die Bahn ist ja schon in trockenem Zustand schmierig, aber im Nassen, unglaublich …»

«Also Spass hat das heute keinen gemacht, das kann ich dir sagen! Ich fahre eigentlich gerne, wenn die Strecke nass ist, aber das hat sich nicht wie Nässe angefühlt, eher wie Eis.»

«Auch die Gischt war übel, vor allem in Q1. Du brauchst acht Sekunden Abstand zum Vordermann, um halbwegs etwas zu sehen, aber wann hast du das schon in einem ersten Quali-Segment?»

«Eigentlich bin ich überrascht, dass heute nicht einige Kollegen in die Mauern geflogen sind.»



«Es hat lange gedauert, bis die Intermediate-Reifen einigermassen auf Temperatur kamen. Mein Wagen lag auf den Regenreifen im ersten Quali-Segment besser als mit Intermediates. Ich hatte grosse Mühe, Haftung zu finden.»



«Am Ende habe ich etwas mehr riskiert, als es mir lieb war, um eine gute Platzierung herauszuholen. Aber gegen Lando hätte es heute so oder so nicht gereicht.»



«Die Fans dürfen sich auf einen aufregenden Grand Prix freuen, meine Ausgangslage ist gut. Es war eine Quali ohne grosses Drama, was mich angeht, aber unterm Strich waren wir am Ende zu wenig schnell. Die Piste wurde zum Schluss besser, aber ich würde nicht sagen – mit einer Runde mehr hätte ich Norris geschnappt. Ich bin mit P2 zufrieden.»



«Wir haben kaum Dauerläufe gemacht, also ist es für mich ein riesiges Fragezeichen, wie sich das Rennen entwickeln wird. Ich erwarte nicht zu viel. Ich hoffe, ich habe Chancen auf einen Podestplatz.»





Qualifying, Las Vegas

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:47,934 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:48,257

03. Carlos Sainz (E), Williams, 1:48,296

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:48,803

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:48,961

06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:49,062

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:49,466

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:49,554

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:49,872

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:51,540

11. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:52,781

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:52,850

13. Esteban Ocon (F), Haas, 1:52,987

14. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:53,094

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:53,683

16. Alex Albon (T), Williams, 1:56,220

17. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:56,314

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:56,674

19. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:56,798

20. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:57,115