Max Verstappen (2.): «Spass hat das keinen gemacht»
Max Verstappen
Max Verstappen wird den Las Vegas-GP vom zweiten Platz aus in Angriff nehmen. Er musste sich in der dramatischen Quali auf nasser Bahn lediglich WM-Leader Lando Norris beugen.
Der Red Bull Racing-Star sagt: «Es war so unfassbar rutschig da draussen. Die Bahn ist ja schon in trockenem Zustand schmierig, aber im Nassen, unglaublich …»
«Also Spass hat das heute keinen gemacht, das kann ich dir sagen! Ich fahre eigentlich gerne, wenn die Strecke nass ist, aber das hat sich nicht wie Nässe angefühlt, eher wie Eis.»
«Auch die Gischt war übel, vor allem in Q1. Du brauchst acht Sekunden Abstand zum Vordermann, um halbwegs etwas zu sehen, aber wann hast du das schon in einem ersten Quali-Segment?»
«Eigentlich bin ich überrascht, dass heute nicht einige Kollegen in die Mauern geflogen sind.»
«Es hat lange gedauert, bis die Intermediate-Reifen einigermassen auf Temperatur kamen. Mein Wagen lag auf den Regenreifen im ersten Quali-Segment besser als mit Intermediates. Ich hatte grosse Mühe, Haftung zu finden.»
«Am Ende habe ich etwas mehr riskiert, als es mir lieb war, um eine gute Platzierung herauszuholen. Aber gegen Lando hätte es heute so oder so nicht gereicht.»
«Die Fans dürfen sich auf einen aufregenden Grand Prix freuen, meine Ausgangslage ist gut. Es war eine Quali ohne grosses Drama, was mich angeht, aber unterm Strich waren wir am Ende zu wenig schnell. Die Piste wurde zum Schluss besser, aber ich würde nicht sagen – mit einer Runde mehr hätte ich Norris geschnappt. Ich bin mit P2 zufrieden.»
«Wir haben kaum Dauerläufe gemacht, also ist es für mich ein riesiges Fragezeichen, wie sich das Rennen entwickeln wird. Ich erwarte nicht zu viel. Ich hoffe, ich habe Chancen auf einen Podestplatz.»
Qualifying, Las Vegas
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:47,934 min
02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:48,257
03. Carlos Sainz (E), Williams, 1:48,296
04. George Russell (GB), Mercedes, 1:48,803
05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:48,961
06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:49,062
07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:49,466
08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:49,554
09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:49,872
10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:51,540
11. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:52,781
12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:52,850
13. Esteban Ocon (F), Haas, 1:52,987
14. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:53,094
15. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:53,683
16. Alex Albon (T), Williams, 1:56,220
17. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:56,314
18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:56,674
19. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:56,798
20. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:57,115