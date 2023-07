Zweibrücken: Bukhave Silberhelm, Harris Silberne Rose

Jacob Bukhave nahm beim Grasbahnrennen in Zweibrücken den ADAC-Silberhelm mit, Chris Harris die Silberne Rose. Bei den Gespannen siegte Immanuel Schramm mit Co-Pilotin Nadin Löffler. Drei Topfahrer fehlten.

Eigentlich hatte Rennleiter Andreas Rauch bei der Verpflichtung seines Fahrerfeldes ein gutes Näschen bewiesen. Mit Romano Hummel, Chris Harris und Andrew Appleton hatte der Rennleiter des MSC Zweibrücken im Vorfeld der Veranstaltung die Top-3 des EM-Finales verpflichtet, doch nur Harris tauchte am Tag nach dem EM-Finale in Zweibrücken auf. Hummel und Appleton meldeten sich noch in der Nacht ab und zu allem Überdruss fiel auch noch Josef Franc nach einem Sturz im freien Training aus.

Mit neun von zwölf Fahrern kam es so, dass bei den internationalen Solisten die Läufe mit vier und fünf Fahrern gestartet werden mussten. Der Däne Jacob Bukhave eröffnete den Renntag auf der Rennwiese in Zweibrücken mit einem Laufsieg und Stephan Katt gewann den zweiten Lauf, nachdem Harris ausgefallen war. Der «Bomber» fuhr zum ersten Mal in Zweibrücken.

«Ich bin zum ersten Mal hier», so der Brite, «die Bahn ist interessant und man muss sich darauf einstellen ohne die Bande zu fahren. Die Bahn ist etwas holprig, aber so ist das auf Grasbahnen nun mal.»

Chris Harris war der schnellste Fahrer des Tages und gewann seine weiteren Läufe. Doch die verlorenen Punkte, die aus dem Ausfall resultierten, fehlten am Ende im Gesamtklassement.

Die Entscheidung um den Tagessieg fiel dann im siebten Lauf dieser Klasse, in den Bukhave und Katt punktgleich mit 13 Zählern gingen. Der Däne Bukhave startete von außen den Start und fuhr zum Gesamtsieg und damit zum Silberhelm.

«Es war mir eine Ehre, den Silberhelm erneut zu gewinnen, nachdem ich ihn im letzten Jahr schon gewonnen hatte», so der Däne höchst erfreut, «wir hatten einen schweren Start in den Tag. Nachdem gestern in Werlte schon ein Bike kaputt ging, mussten wir heute auf dass zweite umsteigen. Nach dem Training stellten wir auch an diesem einen Fehler fest und mussten dann aus zwei Motorrädern eins machen. Wir wurden damit erst nach der Fahrervorstellung fertig. Nach dem Stress vor dem Rennen hat es dann gut geklappt und die Strecke war auch nicht so übel und das Rennen hat Spaß gemacht. Ich bin zufrieden mit dem Tag und hatte natürlich auch Glück, dass Chris Harris im ersten Durchgang ausfiel.»

Eine schöne Geste zeigte der MSC Zweibrücken bei der Siegerehrung. Die Pokale beim dritten Bahnsportrennen in Rheinland Pfalz wurde von den drei Vorsitzenden der Pfälzer Bahnsportclubs aus Zweibrücken, Altrip und Herxheim überreicht.

Im Sonderlauf um die Silberne Rose, der als einziger Lauf des Tages mit sechs Fahrern gestartet werden konnte, lies sich Chris Harris die Butter nicht vom Brot nehmen. Er gewann die besondere Trophäe vor Bukhave und dem Tschechen Hynek Stichauer. Im Lauf der Top-6 waren aus deutscher Sicht Stephan Katt und Marcel Dachs dabei, die den Sonderlauf auf den Plätzen vier und fünf abschlossen.

Spannenden Sport boten die Gespanne in Zweibrücken. Manuel und Melanie Meier gingen als Top-Scorer in den Endlauf, den jedoch Immanuel Schramm und Beifahrerin Nadin Löffler für sich entschieden. Da die Geschwister Meier im Finale nur Dritte wurden, durften sich Schramm/Löffler als siegreiches Team feiern lassen.

Den dritten Platz ergatterte Achim Neuendorf mit Beifahrer Johannes Schnaitter. Markus Brandhofer, der mit Sandra Mollema im Boot fuhr, wurde Vierter, nachdem er in seinem zweiten Lauf wegen zweimaligen Anrollens am Start und zwei Verwarnungen disqualifiziert und so wichtige Punkte verlor.

Bei den B-Solisten kam es im ersten Lauf zu einem Sturz von Mike Todt ausgangs der Startkurve. Todt wurde intensiv auf der Bahn behandelt. Marcel Sebastian siegte vor Dominik Werkstetter und Dennis Helfer, bei den Oldies wiederholte Wolfgang Barth seinen Vorjahressieg vor Peter Reitzel und Jörg Bruckner.

Ergebnisse Grasbahnrennen Zweibrücken (D):

Internationale Lizenz Solo:

1. Jacob Bukhave (DK), 18 Punkte

2. Stephan Katt (D), 16

3. Chris Harris (GB), 15

4. Hynek Stichauer (CZ), 13

5. Tero Aarnio (FIN), 12

6. Marcel Dachs (D), 12

7. David Pfeffer (D), 11

8. Mario Niedermeier (D), 10

9. Daniel Spiller (D), 7



Sonderlauf um die Silberne Rose der Stadt Zweibrücken: 1. Harris, 2. Bukhave, 3. Stichauer, 4. Katt, 5. Dachs, 6. Aarnio.



Internationale Lizenz Seitenwagen:

1. Imanuel Schramm/Nadin Löffler (D), 18 Punkte

2. Manuel Meier/Melanie Meier (D), 17

3. Achim Neuendorf/Johannes Schnaitter (D), 12

4. Markus Brandhofer/Sandra Mollema (D/NL), 10

5. Marco Hundsrucker/Desiree Holstein (D), 8

6. Raphael San Millan/Benedikt Zapf (D), 4

7. Andreas Horn/Jack Düringer (D), 3

8. Patrick Zwetsch/ Victor Caric (D), 1



Nationale Lizenz Solo:

1. Marcel Sebastian, 13 Punkte

2. Dominik Werkstetter, 9

3. Dennis Helfer, 9

4. Dennis Smit, 7

5. Jörg Schneider, 5

6. Mike Todt, 0



Oldies:

1. Wolfgang Barth (D), 18 Punkte

2. Peter Reitzel (D), 15

3. Jörg Bruckner (D), 12

4. Gerd Maurer (D), 9

5. Mike Mittelstädt (D), 6

6. Keith Snelling (GB), 1