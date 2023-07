Jannick de Jong: Schmerzhafte Piriformis-Entzündung

Jannick de Jong ist einer von fünf qualifizierten Niederländern für das EM-Finale am kommenden Samstag (22. Juli) in Werlte. Er fuhr zuletzt wenig. Der Grund: eine Entzündung des Piriformis-Muskels.

Jannick de Jong zählte vor einigen Jahren zu den besten Langbahn-Piloten der Welt. In seiner sportlichen Vita stehen wichtige Titel: Langbahn-Weltmeister Solo (2015), zweimal Langbahn-Team-Weltmeister (2013 und 2016), dreimal Grasbahn-Europameister (2013, 2014 und 2015) und achtmal holländischer Grasbahnmeister. Das kann sich sehen lassen.

Nach einer vierjährigen Zwangspause kehrte der Niederländer 2022 wieder ins Bahnsport-Geschehen zurück, aber aus beruflichen und familiären Gründen mit durchaus reduziertem Umfang. 36 Jahre alt ist Jannick de Jong heute, hat einen verantwortungsvollen Job und eine Familie mit Ehefrau Femke und Sohn Joren. Demnächst kommt weiterer Nachwuchs hinzu.

In dieser Saison kam Jannick de Jong nicht so richtig in den Rennmodus. Nur beim Auftakt zur Dutch Open in Vries (NL) war er am Start. Am Ende wurde er Vierter und kassierte 18 Punkte für die niederländische Meisterschaft.

Beim Grasbahnklassiker am Himmelfahrtstag in Lüdinghausen war de Jong schon auf Podestkurs, doch dann bremste ihn ein Ausrutscher im Finale aus. Beim Semifinale 1 in Bielefeld fuhr der Friesländer aus Gorredijk hinter Chris Harris und Romano Hummel auf Platz 3 und war damit für Werlte qualifiziert.

Dann folgte eine Pause. Jannick de Jong erklärte jetzt, warum er zuletzt fehlte. «Ich litt unter Schmerzen, die durch einen eingeklemmten Nerv in meiner Hüfte verursacht wurden, und es dauerte etwas länger als erwartet, bis ich mich davon erholte. Vielen Dank an meine Therapeuten, die mich rechtzeitig für dieses große Ereignis in Bielefeld wieder in Form gebracht haben.»

Zur Erklärung: Der birnenförmige Piriformis-Muskel liegt verborgen unter dem großen Gesäßmuskel (Musculus Gluteus) und verbindet das Kreuzbein mit dem Oberschenkel. Durch anhaltendes Sitzen wird der Muskel dauerhaft angespannt. Aufgrund dieser Überbelastung kann es zu einer Entzündung des Piriformis kommen. Der Muskel verkürzt und verdickt sich dadurch und drückt auf den Ischiasnerv, der genau unter dem Piriformis längs läuft. Dieser Druck auf den Nerv ist schmerzhaft, ähnlich wie bei einem Bandscheibenvorfall.

Am Samstag in Werlte will sich Jannick de Jong mit einer guten Leistung wieder für die Zukunft empfehlen. Aber die Konkurrenz ist groß. Zehn aktuelle Piloten der diesjährigen WM sind ab 18.30 Uhr auf dem Hümmlingring am Start. Darunter WM-Leader Chris Harris GB), einem der Top-Favoriten für den diesjährigen Weltmeistertitel.

Aber auch Lukas Fienhage vom AC Vecha und Romano Hummel aus Groningen sowie dessen Landsmann und zuletzt sehr starke Dave Meijerink sind zu beachten. Doch es kann auch alles ganz anders laufen, denn nach den zwölf Vorläufen sind nur die ersten Vier für das alles entscheidende A-Finale gesetzt.

Über das B-Finale kommen zwei weitere hinzu. Es könnte also theoretisch passieren, dass der Zehnte nach den Vorläufen im A-Finale noch Europameister wird. Ob diese Regel gerecht ist, sei dahin gestellt, mit Sicherheit wird es aber für die Fans auf den Rängen super spannend.

Im anschließenden Handicap-Finale geht es dann allein um einen sehr wertvollen Preis. Hier fahren die ersten drei aus dem A-Finale gegen die drei besten B-Finalisten. Die bekommen 30 m Startvorspung.

Fahrerliste EM-Finale in Werlte (D):

Chris Harris (GB)

Romano Hummel (NL)

Jannick de Jong (NL)

Steven Labouyrie (F)

Jacob Bukhave (DK)

Mika Meijer (NL)

Lukas Fienhage (D)

Josef Franc (CZ)

Stephan Katt (D)

Andrew Appleton (GB)

Jordan Dubernard (F)

Henry van der Steen (NL)

Kenneth Kruse Hansen (DK)

Stephane Trèsarrieu (F)

Fabian Wachs (D)

Richard de Biasi (F)

Dave Meijerink (NL)

Mario Niedermeier (D)

Res.: Henri Ahlbom (FIN)

Res. Hynek Stichauer (CZ)

Fahrerfeld I-Seitenwagen:

Markus Brandhofer/Sandra Mollema (D/NL),

Manuel Meier/Melanie Meier (D)

Imanuel Schramm/Nadin Löffler (D)

Marco Hundsrucker/Kim Kempa (D)

Oliver Möller/Dana Frohbös (D)

Mitch Godden/Paul Smith (GB)

Wilfred Detz/Wendy Arling (NL)

Nicole Standke/Pascal Hillmann (D)