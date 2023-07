Noordwolde: Dave Meijerink baut seine Führung aus

Dave Meijerink gewann in Noordwolde und führt die Dutch Open an

Dave Meijerink siegte beim dritten Durchgang zur Dutch Open im niederländischen Noordwolde und baute seine Gesamtführung weiter aus. Bei den Gespannen lagen die Briten Mitch Godden/Paul Smith vorne.

Dave Meijerink hat gute Chancen auf die offene niederländische Grasbahn-Meisterschaft. Der 23 Jahre alte GP-Pilot aus Schuinesloot in Overijssel gewann am Samstag in Noordwolde (Provinz Friesland) den dritten von fünf Durchgängen zur Dutch Open. Damit führt er die Gesamtwertung mit 86 Punkten an.

Zweiter ist Mika Meijer aus Winschoten mit 68 Zählern vor Romano Hummel (58), der gestern aber nicht am Start war. Hummels Neffe Nigel fuhr in Noordwolde hinter Meijer auf Rang 3.

Der einzige Deutsche im Solo-Fahrerfeld war Jens Benneker vom AMSC Lüdinghausen. Er beendete den Renntag auf Platz 4. Benneker und der aufstrebende Niederländer William Kruit wurden in ihrem zweiten Heat als ausgefallen gewertet und bekamen null Punkte.

Was war passiert? Kruit wie auch Benneker versicherten anschließend, während des Laufes eine rote Lampe gesehen zu haben, auch soll ein Streckenposten die rote Flagge gezeigt haben. Das sollen dazu mehrere andere Leute bestätigt haben. Die Proteste bei Rennleiter Auke Engel aus Beerta nutzten aber nichts. Die Entscheidung blieb.

Daraufhin packte William Kruit mit seinem Team die Sachen zusammen und fuhr Richtung Pfarrkirchen. Kruit: «Wenn es kein ehrliches Rennen gibt, dann höre ich eben auf.»

Bei den Gespannen führte der Niederländer Wilfred Detz mit seiner Aushilfsbeifahrerin Bonita van Dijk nach den Vorläufen mit vier Punkten Vorsprung vor Mitch Godden und Beifahrer Paul Smith. Da die Briten aber im Finale als Erste durchs Ziel fuhren, waren sie Tagessieger. Doch für die Gesamtwertung zählen die eingefahrenen Laufpunkte inklusive Finale. Daher führen Detz und Partnerin Wendy Arling die Dutch Open weiter an.

Auch Ole Möller vom MSC Neuhastedt musste auf seine Stammbeifahrerin Dana Frohbös aus familiären Gründen verzichten. Sindy Viragos vom MSC Seligenstadt half aus. Mit einem Sieg im Last-Chance-Finale zogen Möller/Viragos ins Tagesfinale ein, kamen aber über Platz 6 nicht hinaus.

Jan Kempa und Beifahrerin Sina Stickling vom DMSC Bielefeld verpassten als Dritte des LC das Finale und wurden Siebte.

Ergebnisse Dutch Open Noordwolde (NL):

Solo: 1. Dave Meijerink (NL), 24 Vorlaufpunkte/30 Gesamtpunkte. 2. Mika Meijer (NL), 19/24. 3. Nigel Hummel (NL), 18/22. 4. Jens Benneker (D), 7/10. 5. Jarno de Vries (NL), 13/15. 6. Henry van der Steen (NL), 21/22. 7. Kevin Glorie (NL), 11/11. 8. William Kruit (NL), 3/3.

LC-Finale: 1. De Vries, 2. Benneker, 3. Glorie.

Finale: 1. Meijerink, 6 Punkte. 2. Meijer, 5. 3. N. Hummel, 4. 4. Benneker, 3. 5. De Vries, 2. 6. Van der Steen, 1.

Seitenwagen: 1. Mitch Godden/Paul Smith (GB), 16 Vorlaufpunkte/21 Gesamtpunkte. 2. Wilfred Detz/Bonita van Dijk (NL), 20/24. 3. Mike Frederiksen/Desiree Holstein (DK/NL), 16/19. 4. Dennis Frederiksen/Jorgen Qvistgaard (DK), 10/12, 5. Davey Dodde/Angel Hovestad (NL), 6/7. 6. Oliver Möller/Cindy Viragos (D), 8/8. 7. Jan Kempa/Sina Stickling (D), 9/9. 8. Anthony Sarrailh/Benjamin Gregoire (F), 4/4. 9. Bart Schuiling/Annet Kloosterman (NL), 1/1.

LC-Finale: 1. Möller/Viragos, 2. Dodde/Hovestad, 3. Kempa/Stickling, 4. Sarrailh/Gregoire, 5. Schuiling/Kloosterman.

Finale: 1. Godden/Smith, 5 Punkte. 2. Detz/van Dijk, 4. 3. Frederiksen/Holstein, 3. 4. Frederiksen/Qvistgaard, 2. 5. Dodde/Hovestad, 1. 6. Möller/Viragos, 0.

Dutch Open Solo, Stand nach 3 Rennen:

1. Dave Meijerink (NL), 86 Punkte

2. Mika Meijer (NL), 68

3. Romano Hummel (NL), 58

4. Henry van der Steen (NL), 58

5. Nigel Hummel (NL), 41

6. William Kruit (NL), 29

7. Jarno de Vries (NL), 29

8. Kevin Glorie (NL), 28

9. Jacob Bukhave (DK), 21

10. Rene van Weele (NL), 19

11. Jannick de Jong (NL), 18

12. Lars Zandvliet (NL), 14

13. Thomas Valladon (F), 11

14. Jens Benneker (D), 10

Dutch Open Sidecars, Stand nach 3 Rennen:

1. Detz/Arling (NL), 72 Punkte

2. Godden/Smith (GB), 67

3. M. Frederiksen/Holstein (DK/D), 44

4. D. Frederiksen/Qvistgaard (DK), 43

5. Möller/Frohbös (D), 32

6. Holstein/Smit (NL), 25

7. Hermanns/Dreyer (D), 17

8. Sarrailh/Gregoire (F), 15

9. Goodwin/Brown (GB), 10

10. Kempa/Stickling (D), 9

11. Dodde/Hovestad (NL), 7

12. Schuiling/Kloosterman (NL), 7