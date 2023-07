Marmande: Schramm/Holstein gleich zweimal abgeräumt

Nadin Löffler, Beifahrerin des Tettnangers Imanuel Schramm, musste auf den Ausflug nach Marmande verzichten, da sie zuhause die Kinder hüten musste. Für sie saß Desiree Holstein bei Schramm im Seitenwagen.

Im Rahmenprogramm des Langbahn-GP in Marmande waren fünf internationale Gespanne am Start, unter ihnen auch die Deutschen Imanuel Schramm mit Desiree Holstein im Boot sowie Patrick Zwetsch mit Beifahrer Victor Caric. Während die Herxheimer in allen fünf Läufen wacker hinter dem Feld herfuhren, wurden Schramm und Aushilfsbeifahrerin Holstein gleich zweimal abgeräumt.

«Also wir hatten in Marmande richtig Pech», klagte ein frustrierter Schramm später, «im ersten Lauf lagen wir eingangs der ersten Kurve vorne, da hat uns der Goodwin voll über den Haufen gefahren und wir wären fast gestürzt. Ich habe mir da den Fuß geprellt, wurde später alles grün und blau.»

In Lauf 2 kam es noch dicker für das für dieses Rennen neu zusammengestellte gemischte Duo. Schramm: «Wir lagen in Führung, da ist uns der Comblon wie ein Vollidiot in die Seite reingefahren, dabei hat es uns den Zahnriemen abgeschlagen. Die hätten wegen unfairen Fahrens disqualifiziert werden müssen.»

Und als ob das alles nicht schon genug der Unbill wäre, lief bei Schramms Gespann im dritten Lauf die Kette runter und das in Führung liegend. In Lauf 4 rangierten Schramm/Holstein an zweiter Stelle, als plötzlich der Zahnriemen riss. Im Finale holten Schramm/Holstein mit einem dritten Platz dann ihre einzigen beiden Punkte des Rennens, wurden in der Endabrechnung dennoch Letzte.

Sehr stark präsentierten sich die Sieger des Abends, Guillaume und Baptiste Comblom. Die Franzosen, die die Drei-Kurven-Bahn in Marmande bestens kennen, gewannen alle fünf Läufe mit beeindruckendem Kampfgeist. Zweite wurden deren Landsleute Jerome Lespinasse/Jonathan Bertrand vor den Briten Josh Goodwin/Liam Brown (GB) und Patrick Zwetsch/Victor Caric.

Zwetsch: «Der Track Walk vor dem Training wurde von der FIM untersagt. Und nur zweimal zwei Minuten freies Training auf dem zu der Zeit noch frischen Gras reichten uns nicht, um die Bahn so richtig kennenzulernen. Und im Laufe des Abends veränderte sich die Bahn ziemlich. Es gab immer mehr griffige Stellen oder Rillen, wo es so richtig Grip gab. Da fehlte mir irgendwie die Lockerheit um schnell zu fahren. Wir hatten zwar nach dem dritten Lauf die Einstellung am Gespann geändert, gebracht hat es aber nichts.»

Ergebnisse Seitenwagen Marmande (F):

1. Guillaume Comblon/Baptiste Comblom (F), 20 Punkte. 2. Jerome Lespinasse/Jonathan Bertrand (F), 13. 3. Josh Goodwin/Liam Brown (GB), 11. 4. Patrick Zwetsch/Victor Caric (D), 4. 5. Imanuel Schramm/Desiree (D), 2.