Neues Duo Standke/Holstein harmonierte in Hechthausen

Nicole Standke fuhr beim Sandbahnrennen in Hechthausen zum ersten Mal mit Desiree Holstein als Beifahrerin. Die beiden kamen prima miteinander klar. Beim Masters-Lauf in Zolder werden sie aber wahrscheinlich fehlen.

Nicole Standke vom AC Vechta holte sich in der vergangenen Saison mit Beifahrerin Theresia («Resi») Hölper in Mulmshorn den Bahnpokal in der Seitenwagenklasse. Aufsteigen in die Internationale Lizenzklasse wollten die beiden Frauen vorerst nicht, sondern erst noch Erfahrungen sammeln.

Kurz nach Jahresbeginn wurde jedoch klar, dass Nicole und Resi zumindest in der Saison 2023 nicht zusammen Rennen fahren würden. Denn die Lüdinghausenerin erwartet ihr zweites Kind. Mit Desiree Holstein (38) aus Bunde in Ostfriesland fand sich aber dann eine sehr erfahrene Beifahrerin, die mehr als ein Ersatz für Resi Hölper sein wird.

Beim Sandbahnrennen der Motorradfreunde Niederelbe in Hechthausen fuhr das neu zusammengestellte Duo Standke/Holstein zum ersten Mal miteinander in einem Rennen. Und es ging auf Anhieb sehr gut vorwärts. Fünf Läufe und fünf Siege, besser ging es nicht für die beiden auf der nicht einfach zu fahrenden Natur-Sandbahn.

«Wir haben uns gleich sehr gut aufeinander abgestimmt», freute sich Colly Standke nach dem langen Rennnachmittag bei hochsommerlichen Temperaturen, «es war so, als hätte Daisy schon immer bei mir im Seitenwagen gearbeitet.»

Gefragt, ob sie denn auch beim nächsten Lauf des Gespann-Masters am ersten Juli-Wochenende in Zolder (B) dabei sein werden, zeigte sich Standke skeptisch: «Ich glaube, das wird nicht gehen. Ich war mit meiner Fingerverletzung nach einem Arbeitsunfall lange krank geschrieben, da kann ich an dem Wochenende nicht schon wieder fehlen.»

Die 27-Jährige ist Fluggerätemechanikerin bei Airbus und muss am 2. Juli abends zur der Nachtschicht antreten. Da muss der Bahnsport wohl hinten anstehen. Standke: «Ich muss auch an meine berufliche Zukunft denken.»

Mit Patrick Hermanns/Sonja Dreyer, Fabian Müller/Peter Maurer, Arne Friskovec/Sarah Strzewinski und Dennis Möhlenpage/Pascal Hillmann (D) waren vier weitere Teams des diesjährigen Gespann-Masters, der Serie für B-Gespanne, in Hechthausen dabei. Bis auf Letztere, die schon nach einem Lauf wegen technischer Probleme ihren Kram zusammenpacken mussten, lieferten die anderen Teams durchaus spannende Rennen mit zum Teil engen Verlauf.

Nach dem Rennen in Zolder wird noch am 23. und 24.September der vierte und letzte Lauf des diesjährigen Masters in Haunstetten durchgeführt.

Ergebnisse B-Gespanne Hechthausen:

1. Nicole Standke/Desiree Holstein, 15 Punkte

2. Patrick Hermanns/Sonja Dreyer, 10

3. Fabian Müller/Peter Maurer, 8

4. Arne Friskovec/Sarah Strzewinski, 6

5. Bart Schuilling/Annet Kloosterman (NL), 3

6. Dennis Möhlenpage/Pascal Hillmann (D), 0