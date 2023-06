Altrip: Franc mit Doppelsieg, schwerer Gespann-Crash

Josef Franc hat beim Sandbahnrennen in Altrip gleich doppelt abgeräumt und sich den Tagessieg sowie den «Goldenen Römer» gesichert. Bei den Gespannen gewann Mitch Godden nach einem Unfall im Finale.

Zum traditionellen Rennen am Altriper Ei, wie die Sandbahn in der Pfalz auch gerne genannt wird, bot der MSC Altrip ein ausgeglichenes Fahrerfeld, bei dem es gleich fünf verschiedene Sieger in acht Läufen gab. Am Ende war der Tscheche Josef Franc mit drei Siegen und daraus resultierend 18 Punkten die Nummer 1 vor Stephan Katt, der mit zwei Siegen stark begann und neben Franc der Einzige war, der mehr als einen Lauf gewinnen konnte.

Vor dem letzten Durchgang war Franc, der im ersten Lauf nicht das perfekte Set-up erwischt hatte und hinter Hynek Stichauer und Lukas Fienhage Dritter wurde, noch einen Zähler hinter Katt. Ein Sieg im letzten Lauf brachte dem Tschechen Platz 1 in der Gesamtwertung, während Katt in diesem Lauf nur Dritter wurde. Da Ex-Weltmeister Fienhage im Lauf zuvor keinen Weg an Jörg Tebbe vorbeifand, behielt Katt den zweiten Rang, während Fienhage bei seinem ersten Rennen in Altrip Dritter wurde. «Es ist eine schöne Bahn, aber die Spitzecke ist etwas gewöhnungsbedürftig. Wenn man da voll reinknallt, ist das schon was anderes», gab der Norddeutsche zu.

Spannend ging es auch bei den Seitenwagen zu, am Ende wurde es sogar dramatisch. Zunächst legten Markus Venus und Beifahrer Markus Eibl in ihren ersten Läufen zwei Siege hin. Mitch Godden, der in der Pfalz zuletzt in Herxheim gewonnen hatte, kam im ersten Outing auf den dritten Rang und unterlag dann Venus/Eibl. Im letzten Vorlauf drehten die Briten den Spieß um und bezwangen die Bayern.

Mit zwei Zählern Vorsprung gingen Venus/Eibl in den Endlauf, in dem es zu einem heftigen Crash kam. In der Startkurve drängte Mitch Godden seinen Konkurrenten Venus nach außen und es kam zu einer Berührung des Gespanns von Godden mit dem Vorderrad von Venus. Imanuel Schramm hatte dann die Führung inne, während Venus sich durchs Feld arbeiten musste. Ausgang der dritten Runde war Venus dicht am Führenden dran, als dieser langsamer wurde. Venus fuhr Schramm auf und die Katastrophe nahm ihren Lauf. Markus Venus kam mit gebrochenem Fuß ins Krankenhaus, während Beifahrer Markus Eibl mit Eispack auf der Hand ins Fahrerlager zurückkehrte und gegenüber SPEEDWEEK.com von einer gebrochenen Mittelhand und dem Verdacht auf eine Sprunggelenksverletzung berichtete.

Da weder Venus noch Schramm am Wiederholungslauf teilnehmen konnten, und Raphael San Millan/Benedikt Zapf zum Sturzzeitpunkt bereits disqualifiziert waren, wurde der Rerun mit nur drei Gespannen gestartet. Godden gewann vor Marco Hundsrucker und Manuel Meier, was dem Engländer den Gesamtsieg einbrachte.

Ergebnisse Sandbahnrennen Altrip/D:



Internationale Lizenz Solo:

1. Josef Franc (CZ), 18 Punkte

2. Stephan Katt (D), 17

3. Lukas Fienhage (D), 16

4. Hynek Stichauer (CZ), 12

5. Tero Aarnio (FIN), 12

6. Jacob Bukhave (DK), 11

7. Jörg Tebbe (D), 9

8. Daniel Spiller (D) 9

9. David Pfeffer (D), 8

10. Jordan Dubernard (F), 4

11. Mario Niedermeier (D), 2

12. Fabian Wachs (D), 2



Sonderlauf um den «Goldenen Römer»: 1. Josef Franc, 2. Stephan Katt, 3. Jacob Bukhave, 4. Hynek Stichauer, 5. Tero Aarnio, 6. Lukas Fienhage A



Internationale Lizenz Seitenwagen:

1. Mitch Godden/Paul Smith (GB), 17 Punkte

2. Markus Venus/Markus Eibl (D), 14

3. Manuel Meier/Melanie Meier (D), 13

4. Marco Hundsrucker/Kim Kempa (D), 12

5. Imanuel Schramm/Nadin Löffler (D), 9

6. Raphael San Millan/Benedikt Zapf (D), 5

7. Karl Keil/David Kersten (D), 2

8. Patrick Zwetsch/Victor Caric (D), 0

9. Andreas Horn/Jack Düringer (D), 0

10. Jens Lorei/Ralf Bittner (D), 0



Nationale Lizenz Solo:

1. Dennis Helfer, 15 Punkte

2. Louis Tebbe, 12

3. Sebastian Adorjan, 7

4. Marcel Sebastian, 7

5. Sebastian Trapp, 5

6. Ralf Heraus, 1