Standke/Holstein gewinnen Gespann-Masters Zolder (B)

Nicole Standke und Beifahrerin Desiree Holstein gewannen den dritten Durchgang des Gespann-Masters in Heusden/Zolder (B). Knapp dahinter Fabian Müller/Peter Maurer als Zweite und Dennis Möhlenpage/Pascal Hillmann auf 3.

Im Rahmen des Internationalen Speedway-Meetings in Heusden-Zolder fand auch in diesem Jahr wieder ein Durchgang zum Gespann-Masters auf der schönen Anlage in der belgischen Provinz Limburg statt. Nur neun statt zehn Teams standen in den zehn Vorläufen, zwei Semifinales und einem Finale am Band.

Die Belgier Joachim Martens/Des Vanzonhoven hatten auf ihrer Heimbahn gleich im Pflichttraining ihren einzigen Motor zerlegt und mussten anschließend ihre Sachen zusammenpacken. Jens Lorei und Beifahrer Ralf Bittner (MSC Neuenhasslau) kamen gleich im ersten Lauf in der ersten Kurve zu Sturz und konnten erst in ihrem dritten Heat wieder starten.

Nicole Standke und Beifahrerin Desiree Holstein fuhren an diesem Renntag bei prima äußeren Bedingungen am konstantesten von allen Teams. Sie lagen nach den Vorläufen mit den ebenfalls starken Fabian Müller/Peter Maurer vom MSC Klein-Krotzenburg mit zehn Punkten gleichauf. Sie trafen in den Vorläufen zweimal aufeinander. Nach jeweils spannendem Verlauf siegte jedes Team einmal.

Im Finale setzten sich die beiden Frauen, immer bedrängt von Müller/Maurer, am Ende mit dem entscheidenden Laufsieg durch und holten sich Podestplatz 1 vor den Klein-Krotzenburgern. Arne Friskovec/Sarah Strzewinski (MSC Mulmshorn) waren vor dem Finale ebenfalls auf Podestkurs, aber beim Start hatten die beiden einen Aufsteiger. Sarah purzelte aus dem Boot und Aus war es mit Platz 3.

Den holten sich Dennis Möhlenpage und Beifahrer Pascal Hillmann vom MSC Wagenfeld. Patrick Hermanns/Sonja Dreyer (MSC Mulmshorn) belegten am Ende Platz 5. Ihre Vorläufe 3 und 4 konnten sie gewinnen, unter anderem gegen die späteren Siegerinnen Standke/Holstein. Die hatten im Vorlauf 9 den Start etwas verpasst und konnten trotz aller Bemühungen die Mulmshorner nicht mehr einholen.

Der letzte Master-Durchgang findet am 23. und 24. September beim AMC Haunstetten in Augsburg statt.

Ergebnisse Gespann-Masters Zolder (B):

1. Nicole Standke/Desiree Holstein (MF Niederelbe), 10 Vorlaufpunkte. 2. Fabian Müller/Peter Maurer (MSC Klein-Krotzenburg), 10. 3. Dennis Möhlenpage/Pascal Hillmann (MSC Wagenfeld), 9. 4. Arne Friskovec/Sarah Strzewinski (MSC Mulmshorn), 8. 5. Patrick Hermanns/Sonja Dreyer (MSC Mulmshorn), 8. 6. Davey Dodde/Angel Hovenstadd (NL), 6. 7. Anthony Sarrailh/Benjamin Gregoire (F), 4. 8. Joachim Laur/Tobias Schneider (AMC Haunstetten), 3. 9. Jens Lorei/Ralf Bittner (MSC Neuenhasslau), 2.

Semifinale 1: 1. Standke/Holstein , 3. 2. Friskovec/Strzewinski, 2. 3. Dodde/Hovenstad, 1. 4. Sarrailh/Gregoire, 0.

Semifinale 2: 1. Müller/Maurer, 3. 2. Möhlenpage/Hillmann, 2. 3. Hermanns/Dreyer, 1. 4. Laur/Schneider, 0.

Finale: 1. Standke/Holstein, 3. 2. Müller/Maurer, 2. 3. Möhlenpage/Hillmann, 1. 4. Hermanns/Dreyer, 0. 5. Friskovec/Strzewinski, (d).