Grasbahn Berghaupten: Wertung nach Regenabbruch

Das Grasbahnrennen in Berghaupten wurde nach einsetzendem Regen abgebrochen. Als Sieger wurden Martin Smolinski sowie das Gespann Imanuel Schramm/Herrmann Bacher gewertet.

Das Grasbahnrennen in Berghaupten war der Tag der Abschiede. Während auf sportlicher Bühne das langjährige Berghauptener Aushängeschild Bernd Diener (64) aus dem benachbarten Gengenbach ging, begann die Veranstaltung mit einer Schweigeminute für die verstorbenen Vereinsmitglieder Thomas Gallus und Hermann Armbruster. Zudem gedachten die Zuschauer und Fahrer Florian Niedermeier, der vergangene Woche in Eenrum bei einem Sturz ums Leben kam.

Im Rennen gewann Diener auf seiner Heimbahn gleich den ersten Lauf, in dem sich Marcel Dachs vom dritten auf den zweiten Rang vorarbeiten konnte. Jörg Tebbe und Martin Smolinski lauteten die weiteren Laufsieger und «Smoli» konnte sich in der ersten Kurve gleich Ex-Weltmeister Romano Hummel schnappen. Smolinski blieb auch in allen weiteren Läufen ungeschlagen und führte nach den Vorläufen die Wertung mit zwölf Punkten vor Tebbe (11) und Hummel (10) an.

Bei den Gespannen, deren Läufe mehr Spannung boten als die Rennen der Solisten, waren Imanuel Schramm/Herrmann Bacher nach zwei Durchgängen punktgleich mit Manuel Meier/Melanie Meier mit je neun Zählern. Als im fünften Lauf der Gespannklasse, dem 18. des Tages, Regenfälle einsetzten, entschied die Rennleitung, die Veranstaltung abzubrechen und das Rennen zu werten.

Der MSC Berghaupten hatte den Event vor dem abzusehenden Regen zügig durchgezogen und es in knapp 90 Minuten geschafft, 18 der 24 Rennläufe auszutragen, um in allen Klassen eine Wertung erzielen zu können und den Besuchern einen Großteil des Rennens zu bieten.

Abbruchsieger waren somit Martin Smolinski bei den Solisten, Imanuel Schramm und Herrmann Bacher bei den Gespannen sowie Timo Wachs in der Klasse B-Solo.

Ergebnisse Grasbahnrennen Berghaupten/D:



Internationale Lizenz Solo:

1. Martin Smolinski (D), 12 Punkte

2. Jörg Tebbe (D), 11

3. Romano Hummel (NL), 10

4. Stephan Katt (D), 9

5. David Pfeffer (D), 9

6. Bernd Diener (D), 9

7. Marcel Dachs (D), 9

8. Fabian Wachs (D), 4

9. Josef Franc (CZ), 4

10. Chad Wirtzfeld (GB), 4

11. Hynek Stichauer (CZ), 3

12. Daniel Spiller (D), 2

13. Pascal Swart (NL), 1

14. Christian Hülshorst (D), 1

15. Marcel Sebastian (D), 1



Internationale Lizenz Gespanne:

1. Imanuel Schramm/Herrmann Bacher (D), 9 Punkte

2. Manuel Meier/Melanie Meier (D), 9

3. Achim Neuendorf/Johanes Schnaitter (D), 8

4. Ole Möller/Cindy Viragos (D), 7

5. Guillaume Comblon/Baptiste Comblon (F), 7

6. Markus Brandhofer/Sandra Mollema (D/NL), 5

7. Raphael San Millan/Benedikt Zapf (D), 4

8. Karl Keil/David Kersten (D), 4

9. Fabian Müller/Peter Maurer (D), 2

10. Nicole Standke/Desiree Holstein (D), 2

11. Andreas Horn/Jack Düringer (D), 1



Nationale Lizenz Solo:

1. Timo Wachs, 12 Punkte

2. Sam Ensing, 10

3. Louis Tebbe, 10

4. Dennis Helfer, 9

5. Sebastian Trapp, 5

6. René Hasenfratz, 5

7. Sven Mannott, 3

8. Sebastian Adorjan, 0

9. Magnus Czekely, 0

