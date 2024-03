Nicole Standke und Resi Hölper jetzt mit A-Lizenz 25.03.2024 - 17:30 Von Rudi Hagen

© Hagen Nicole Standke (l.) und Resi Hölper gewannen 2022 den Bahnpokal Seitenwagen

Gute Nachricht: Mit Nicole Standke und Beifahrerin Resi Hölper fahren die Bahnpokalsiegerinnen von 2022 in dieser Saison in der Internationalen Lizenzklasse. Zum ersten Mal an «Himmelfahrt» in Lüdinghausen.