Gespann-Masters Nummer 7: Zehn Teams und drei Rennen

Die Planungen für den siebten Durchgang der Gespann-Masters-Serie für B-Lizenzler sind abgeschlossen. Am 20. April geht es mit einem gemeinsamen Lehrgang in Leipzig los.

Das Gespann-Masters, eine Serie für Seitenwagen-Teams mit B-Lizenz, findet in diesem Jahr zum siebten Mal statt. 2016 wurde das Masters auf privater Initiative ins Leben gerufen, später wurde daraus ein eingetragener Verein. 2020 konnte aufgrund der Corona-Epidemie nur ein Rennen ausgetragen werden, 2021 gar keins.

Wie Sportleiter Mario Siebert aus Melsungen jetzt mitteilte, haben sich für das Masters 2024 zehn Teams eingetragen. «Wir freuen uns, dass wir aus Belgien zwei weitere Teams dazu gewonnen haben, ebenso sehr erfreulich für uns ist, dass Dominik Durau und Ingo Duttine in den Seitenwagensport einsteigen. Patrick Hermanns und Dennis Möllenpage fahren 2024 leider nicht und Nicole Standke hat beim DMSB eine A-Lizenz beantragt.»

Das kommende Gespann-Masters beginnt am 20. April mit einem Training und Lehrgang in Leipzig. Der Förderverein ist momentan noch auf der Suche nach einem erfahrenen Gespann-Piloten als Lehrgangsleiter. Das erste Rennen ist am 1. Mai in Lübbenau, das zweite findet am 01. Juni in Leipzig statt und das Masters-Finale soll am 3. und 4. August in Melsungen an der St. Georgs-Brücke ausgetragen werden.

Gespann-Masters 2024 Line-up:

1. Ingo Duttine/Katrin Schmidt (AMC Haunstetten/AMCC Heringen)

2. Arne Friskovec/Sarah Strzewinski (MSC Mulmshorn)

3. Kenny van Eeckhout/Axelle Cannaerts (B)

4. Dominik Durau/Christin Gross (AMSC Lüdinghausen)

5. Jens Lorei/Ralf Bittner (MSC Neuenhasslau)

6. Anthony Sarrailh/Benjamin Grégoire (F)

7. Joachim Martens/Des Vanzonhoven (B)

8. Mack Struyk/Angel Hovenstad (B)

9. David Kolb/tba (MSC Angenrod)

10. Mike Kolb/tba (MSC Angenrod)

Die bisherigen Sieger des Gespann-Masters:

2016: Kevin Hübsch/Michael Burger

2017: Udo Poppe/Martin Weick

2018: Mike Kolb/Nadin Piereck/Resi Hölper

2019: Mike Kolb/Nadin Piereck

2020: (Coronalauf) Joachim Martens/Des Vanzonhoven

2022: Mike Kolb/Desiree Holstein/Nadin Löffler

2023: Fabian Müller/Peter Maurer (†)