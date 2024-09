Markus Venus und Markus Eibl peilen das Double an 04.09.2024 - 09:49 Von Manuel Wüst und Rudi Hagen

© Hagen Wie hier in Uithuizen werden Venus/Eibl (11) und Brandhofer/Mollema (9) in Pfarrkirchen um den Titel kämpfen

Das EM-Finale in Uithuizen schlossen Markus Venus und Markus Eibl trotz eines Sturzes im ersten Lauf mit Maximum ab und wurden Europameister. Bei der DM in Pfarrkirchen peilen sie das Double an.