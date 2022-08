Eenrum: Markus Venus/Markus Eibl neue Europameister

Markus Venus holte sich in Eenrum (NL) seinen ersten EM-Titel in der Seitenwagenklasse. Für Aushilfsbeifahrer Markus Eibl, der den an Corona erkrankten Markus Heiß vertrat, war es der fünfte EM-Titel.

Der Motorclub Eenrum & Omstrekken richtete im 75. Jahr seines Bestehens das Finale zur Seitenwagen-Europameisterschaft aus. In den ersten beiden Läufen staubte es gewaltig.

Das wurde in Heat 2 gleich zwei Teams zum Verhängnis. Das britisch-deutsche Duo Dave Carvill/Kim Kempa, geriet am Ende von Runde eins wahrscheinlich im Blindflug mit dem Seitenwagenrad an die Bande und stürzte. Die nachfolgenden Briten Shawn Hughes und Louis Bennett konnten nicht mehr ausweichen, kollidierten mit dem Gespann und flogen gleichfalls ab.

Eine knapp einstündige Unterbrechung des Rennens folgte, in der alle vier verunglückten Aktiven vom medizinischen Personal versorgt wurden. Anschließend wurden sie mit den angerückten Krankenwagen ins Groninger Krankenhaus gebracht. In der Folge wurden etliche Bahndienste absolviert und es wurde vor allem ordentlich gewässert. Das tat der Bahn gut. Die Staubprobleme wie zu Beginn gab es nicht mehr.

Markus Venus und Beifahrer Markus Eibl waren die stärkste Paarung in diesem 12er-Feld. Die Pfarrkirchener hatten vier ihrer Vorläufe gewonnen, nur in ihrem zweiten Heat kamen sie hinter dem Niederländer Sven Holstein und seiner britischen Beifahrerin Natascha Bartlett ins Ziel.

Neben diesen beiden Teams hatten sich auch Mitch Goden/Paul Smith (GB) und die Berghauptener Geschwister Manuel und Melanie Meier direkt für das alles entscheidende A-Finale qualifiziert. Über das B-Finale kamen die neuen holländischen Meister Wilfred Detz/Wendy Arling und die Franzosen Guilaume und Baptiste Comblon hinzu.

Im A-Finale brannten Venus/Eibl wieder einen super Start ins Eenrumer Gras und machten in der ersten Kurve die Tür vor Godden/Smith zu. Über die vier Runden zogen die Niederbayern, die im Training quasi nur zehn Minuten Zeit zur Eingewöhnung hatten, davon und fuhren ungefährdet vor den Briten zum EM-Titel.

Dritte wurden Detz/Arling vor den stark auftrumpfenden Meier-Geschwistern und Holstein/Bartlett, denen man nach zwei Laufsiegen zu Beginn eine bessere Platzierung zugetraut hatte. Die Franzosen hatten im Finale keine Chance.

Wo waren die anderen deutschen Teams?

Imanuel Schramm und Beifahrer Frank Schiemer verpassten als Dritte des B-Finales knapp den Endlauf und wurden Siebte. Patrick Zwetsch/Victor Caric gaben in ihrem ersten echten A-Lizenzjahr ihr Bestes, verpassen aber noch zu häufig den Start. Die Herxheimer rangierten am Ende auf Platz 9.

Markus Brandhofer und Beifahrerin Sandra Mollema endeten auf Platz 10. Im ersten Lauf wurden sie wegen Überfahrens der inneren Linie disqualifiziert und im B-Finale fielen sie aus. Noch am Freitagabend waren sie in Uithuizen, ganz in der Nähe von Eenrum gestartet, doch da stürzten sie. Brandhofer zog sich dabei eine Lädierung in der Schulter zu.

Die für Carvill/Kempa nachgerückten Oliver Möller/Linda Frohbös aus Nordhastedt hielten sich wacker und fuhren immerhin noch drei Punkte ein. Platz 11 war die Folge, einer besser als der von Marco Hundsrucker und Beifahrerin Nadin Löffler. Sie hatten mit zwei Ausfällen zu kämpfen, außerdem war der Obergrafendorfer gesundheitlich etwas angeschlagen.

Ergebnisse Seitenwagen-EM-Finale Eenrum (NL):

1. Markus Venus/Markus Eibl (D), 19 Vorlaufpunkte. 2. Mitch Godden/Paul Smith (GB), 17. 3. Wilfred Deetz/Wendy Arling (NL), 11. 4. Manuel Meier/Melanie Meier (D), 14. 5. Sven Holstein/Natascha Bartlett (NL/GB), 16. 6. Guilaume Comblon/Bapriste Comblon (F), 9. 7. Imanuel Schramm/Frank Schiemer (D), 7. 8. Mike Frederkisen/Jorgen Qvistgard (DK), 5. 9. Patrick Zwetsch/Victor Caric (D), 4. 10. Markus Brandhofer/Sandra Mollema (D/NL), 11. 11. Res. Oliver Möller/Linda Frohbös (D), 3. 12.

Marco Hundsrucker/Nadine Löffler (D), 3. Shawn Hughes/Louis Bennett (GB), 0. 14. Dave Carvill/Kim Kempa (GB/D), 0.



B-Finale: 1. Detz/Arling. 2. Comblon/Comblon. 3. Schramm/Schiemer. 4. Frederiksen/Qvistgard. 5. Zwetsch/Caric. 6. Brandhofer/Mollema (ausgef.)

A-Finale: 1. Venus/Eibl. 2. Godden/Smith. 3. Detz/Arling. 4. Meier/Meier. 5. Holstein/Bartlett. 6. Comblon/Comblon.

Solo: 1. Romano Hummel (NL), 16 Vorlaufpunkte. 2. Jannick de Jong (NL), 11. 3. Zach Wajtknecht (GB), 14. 5. Jacob Bukhave (DK), 7. 5. Mika Meijer (NL), 5. 6. Theo Pijper (NL), 9. 7. Jake Mulford (GB), 6. 8. William Kruit (NL), 9. 9. Paul Cooper (GB), 3. 10. Fabian Wachs (D), 0.



B-Finale: 1. Bukhave, 2. Meijer, 3. Mulford, 4. Kruit, 5. Cooper, 6.Wachs.

A-Finale: 1. Hummel, 2. De Jong, 3. Wajtknecht, 4. Bukhave, 5. Meijer, 6. Pijper.