Bielefeld: Mitch Godden und Paul Smith überragten

Die Gespann-Konkurrenz im Rahmenprogramm des EM-Semifinales 1 der Solisten war eine Sache für die Briten Mitch Godden/Paul Smith. Interessant: Sechs von sieben Fahrern hatten Beifahrerinnen im Boot.

Während es bei den Internationalen Solisten am Sonntag auf dem Leineweberring beim Semifinale 1 zur diesjährigen Grasbahn-Europameisterschaft in Bielefeld zu einigen heftigen Stürzen kam, blieben die Gespann-Teams von derlei Unbill verschont. Viermal mussten die sechs Duos ans Startband und jedes Mal gab es die gleichen Sieger.

Mitch Godden aus Collier Street und sein langjähriger Beifahrer Paul Smith aus Peterborough machten auch auf der 700 m langen Grasbahn im Bielefelder Stadtteil Baumheide deutlich, dass sie am Samstag, den 12. August, in Bad Hersfeld den ersehnten Europameisterschaftstitel einsacken wollen. Wie schon in Herxheim und Osnabrück dominierten die Briten das Geschehen auch in Bielefeld und gewannen mit vier Laufsiegen und der maximalen Punktzahl 20.

Dabei war die Konkurrenz zum Teil durchaus beachtenswert. Vor allem Markus Brandhofer und seine niederländische Beifahrerin Sandra Mollema fuhren hinter den Briten insgesamt 14 Punkte ein. Dabei mussten sie gleich im ersten Lauf Marco Hundsrucker/Kim Kempa Platz 2 überlassen und dann auch Imanuel Schramm mit Beifahrerin Nadin Löffler im dritten Heat.

Ohne Chancen waren dagegen Ole Möller mit Dana Frohbös im Boot, die jeweils auf Platz 5 ins Ziel fuhren und vor allem Jan Kempa mit Beifahrerin Sina Stickling, die auf ihrer Heimbahn nichts zustande brachten. Das Reservegespann Patrick Hermanns/Sonja Dreyer kam nicht zum Einsatz.

Interessant am Rande war die Tatsache, dass von den sieben Gespannteams ganze sechs auf der Beifahrerposition mit einer Frau besetzt waren. Weitere starke gemischte Duos auf europäischer Ebene sind die Geschwister Manuel und Melanie Meier vom MSC Berghaupten und aus den Niederlanden Wilfred Detz und seine Partnerin Wendy Arling.

Ergebnisse Seitenwagen Bielefeld:

1. Mitch Godden/Paul Smith (GB), 20 Punkte

2. Markus Brandhofer/Sandra Mollema (D/NL), 14

3. Marco Hundsrucker/Kim Kempa (D), 11

4. Imanuel Schramm/Nadin Löffler (D), 11

5. Ole Möller/Dana Frohbös (D), 4

6. Jan Kempa/Sina Stickling (D), 0

Res. Patrick Hermanns/Sonja Dreyer (D)