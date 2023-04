Resi schwanger – Nicole fährt die Saison mit Desiree

Das Dreamteam Nicole Standke und Beifahrerin Theresia Hölper wird es in der kommenden Saison nicht geben

Nicole Standke muss in der kommenden Saison auf ihre Beifahrerin Theresia (Resi) Hölper verzichten. Der Grund: Sie erwartet ihr zweites Kind. Resi wird vertreten von Desiree («Crazy Daisy») Holstein.

Das erfolgreichste Gespann in der nationalen B-Lizenz des Jahres 2022 wird in der kommenden Saison nicht mehr aktiv auf der Bahn zu sehen sein. Die 27-jährige Nicole Standke aus Posthausen im Landkreis Verden und die ein Jahr ältere Theresia Hölper aus Lüdinghausen, die alle nur Resi nennen, gewannen im Vorjahr den Bahnpokal in der Seitenwagenklasse und verpassten nur durch Pech den Gewinn im Gespann-Masters.

Die beiden Power-Frauen wollten eigentlich ihre erfolgreiche Zusammenarbeit auch 2023 fortsetzen. Daraus wird in diesem Jahr allerdings nichts. Der Grund ist jedoch ein ganz wunderbarer. Resi Hölper und ihr Freund Timo werden zum zweiten Mal Eltern. Das Risiko im Seitenwagen ist für die schwangere Westfälin verständlicherweise vorerst zu hoch.

Nicole Standke freut sich für ihre taffe Beifahrerin und deren Partner: «Liebe Resi, lieber Timo, wir freuen uns sehr für euch und euer Familienglück.»

Das bedeutet für Nicole Standke aber nicht das Aus, denn sie hat mit Desiree Holstein aus Bunde eine sehr erfahrene Beifahrerin gefunden, die mit ihr in dieser Saison die Rennen im Masters, bei offenen B-Lizenzrennen, im Bahnpokal und beim ein oder anderen Rennen in der I-Lizenzklasse bestreiten wird. Standke: «Wir sind mächtig stolz, dass wir mit ihr eine der erfahrensten, begehrtesten und eine der besten Beifahrerinnen für unser Team gewinnen konnten.»

Holstein, die im hessischen Büdingen geborene 38-Jährige aus Bunde im Landkreis Leer, gilt als sehr erfahrene Beifahrerin. Unter ihrem Mädchennamen Daubert fuhr sie schon mit Karl Keil und anderen in der internationalen Lizenzklasse und gewann zuletzt 2022 mit Mike Kolb vom MSC Angenrod das Gespann-Masters.

In der kommenden Saison fährt Desiree Holstein zweigleisig. Neben dem Engagement bei Nicole Standke ist sie auch Beifahrerin des Dänen Mike Frederiksen in der Internationalen Lizenzklasse. Das gemischte dänisch-deutsche Team peilt unter anderem den Europameistertitel an.