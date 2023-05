Dave Meijerink gewinnt Pfingstrennen in Stadskanaal

Dave Meijerink aus den Niederlanden gewann in Stadskanaal

Der Niederländer Dave Meijerink holte sich den Sieg beim Internationalen Grasbahnrennen in Stadskanaal vor seinem Landsmann Romano Hummel. Jannick de Jong folgte auf Platz 3.

Die 70. Ausgabe des Internationalen Pfingstrennen des MAC Stadskanaal & Omstreken war ein voller Erfolg. Viele Zuschauer, bestes Rennwetter und spannende Läufe im Sportpark Noord, was will man mehr?

Im überwiegend mit Niederländern besetzten Feld der Internationalen Lizenzklasse waren mit Romano Hummel aus dem nahen Hogkerk und dem Dänen Jacob Bukhave auch zwei aktuelle Langbahn-GP-Piloten am Start. Am Ende aber triumphierte ein anderer Niederländer. Dave Meijerink aus Schuinesloot, einem Dorf in Overijssel, übertrumpfte im alles entscheidenden A-Finale den Weltmeister von 2021 und holte sich den Gesamtsieg.

Auf Platz 3 hinter Hummel folgte Jannick de Jong vor Bukhave, William Kruit (NL) und Thomas Valladon aus Frankreich. Der Däne wie auch der Franzose mussten vorher den Umweg über das B-Finale nehmen. Die beiden einzigen deutschen Fahrer bei den Solisten, Mario Niedermeier landeten abgeschlagen auf den Plätzen 12 und 15.

Bei den Gespannen zeigten Mitch Godden/Paul Smith ihre momentane Top-Form. Die Briten dominierten die Konkurrenz mit drei Vorlaufsiegen und dem Gewinn des alles entscheidenden A-Finales. Markus Brandhofer und seine niederländische Beifahrerin Sandra Mollema wurden Zweite, obwohl sie in den Vorläufen nur ganze vier Punkte auf ihrem Konto gesammelt hatten. Im ersten Lauf war ihnen beim Start der Gang heraus gesprungen und in ihrem dritten Heat mussten sie eine Disqualifikation hinnehmen.

Über das B-Finale kämpfte sich das deutsch-niederländische Duo dann aber verdient ins A-Finale, genauso wie Raphael San Millan mit Beifahrer Benedikt Zapf, die hier Zweite wurden. Am Ende reichte es für die Berghauptener zu Platz 4 hinter dem Dänen Mike Frederiksen und Beifahrerin Desiree Holstein. Auf Platz 5 kamen Shaun Hughes/Louis Bennett ins Ziel. Die Briten waren im Vorjahr beim EM-Finale in Eenrum noch ganz böse gestürzt.

Ergebnisse Grasbahnrennen Stadskanaal (NL):

Solo: 1. Dave Meijerink (NL), 11 Vorlaufpunkte. 2. Romano Hummel (NL), 11. Jannick de Jong (NL), 9. 4. Jacob Bukhave (NL), 8. 5. William Kruit (NL), 10. 6. Thomas Valladon (F), 6. 7. Tero Aarnio (FIN), 6. 8. Rene van Weele (NL), 7. 9. Nigel Hummel (NL), 7. 10. Kevin Glorie (NL), 4. 11. Lars Zandvliet (NL), 3. 12. Mario Niedermeier (D), 3. 13. Alfie Bowtell (GB), 2. 14. Lukas Hromadka (CZ), 2. 15. Marcel Dachs (D), 0.

B-Finale: 1. Valladon, 2. Bukhave, 3. Aarnio, 4. Van Weele, 5. N. Hummel, 6. Glorie.

A-Finale: 1. Meijerink, 2. R. Hummel, 3. De Jong, 4. Bukhave, 5. Kruit, 6. Valladon.

Seitenwagen: 1. Mitch Godden/Paul Smith (GB), 12 Vorlaufpunkte. 2. Markus Brandhofer/Sandra Mollema (D/NL), 4. 3. Mike Frederiksen/Desiree Holstein (DK/D), 11. 4. Raphael San Millan/Benedikt Zapf (D), 7. 5. Shaun Hughes/Louis Bennet (GB), 10. 6. Imanuel Schramm/Nadin Löffler (D), 7. 7. Joshua Goodwin/Liam Brown (GB), 4. 8. Dennis Frederiksen/Jorgen Qvistgaard (DK), 4. 9. Anthony Sarrailh/Benjamin Gregoire (F), 1. 10. Davey Ddodde/Angel Hovestaad (NL), 0.

B-Finale: 1. Brandhofer/Mollema, 2. San Millan/Zapf, 3. Schramm/Löffler, 4. Goodwin/Brown, 5. D. Frederiksen/Qvistgard.

A-Finale: 1. Godden/Smith, 2. Brandhofer/Mollema, 3. M. Frederiksen/Holstein, 4. San Millan/Zapf, 5.Hughes/Bennett.