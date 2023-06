Bielefeld EM-Semi 1: Sensationelles Finale

Der Brite Chris Harris gewann das Semifinale zur EM in Bielefeld

Mit Lukas Fienhage (7.) und Stephan Katt (9.) haben sich zwei deutsche Langbahn-Piloten für das Grasbahn-EM-Finale in Werlte qualifiziert. Beim Semi 1 in Bielefeld begeisterten Chris Harris und Romano Hummel im A-Finale.

Das Semifinale 1 zur diesjährigen Grasbahn-Europameisterschaft begann für den Ausrichter DMSC Bielefeld prekär. Gleich im ersten Lauf stürzte der Franzose Thomas Vallodon Mitte der Zielkurve schwer. Der hinter ihm fahrende Brite Paul Cooper prallte auf dessen herumfliegendes Motorrad. «Das war für uns erstmal ein Schock», gestand DMSC-Pressesprecher Stephan Prante später.

Valladon musste ins Krankenhaus zur Beobachtung und Cooper, der harte Hund, trat im Rerun wieder an. Doch dann stürzte der Brite an der gleichen Stelle wieder. Prante: «Whow, da geht einem schon durch den Kopf, was haben wir falsch gemacht, wie kann es weitergehen?»

Es ging weiter und wie. Das neu installierte Bewässerungssystem bewährte sich unter diesen Extrembedingungen, der Bahndienst bekam die augenscheinliche Schwachstelle auf dem Leineweberring wieder hin und ab da war das Rennen gerettet.

Bei super Wetter mit annehmlichen Temperaturen um die 22 Grad und leichtem Wind sahen die 4000 Zuschauer in der Folge prima Rennen und ein A-Finale, wie man es lange nicht gesehen hat. Der Brite Chris Harris, Jannick de Jong (NL), Jacob Bukhave aus Dänemark und der Niederländer Mika Meijer waren nach den Vorläufen direkt für das alles entscheidende A-Finale qualifiziert. Romano Hummel (NL) und der Franzose Steven Labouyrie kamen über das B-Finale dazu.

Im A-Finale war Hummel schlecht gestartet, rollte das Feld aber von hinten auf. In einem Rad- an Randkampf mit «Bomber» Harris ging es über die letzte Runde und gefühlt der Hauch eines Zentimeters entschied am Ende für den Briten über den Tagessieg. Dritter wurde de Jong vor Labouyrie und den gecrashten Bukhave und Meijer.

Lukas Fienhage, der Tscheche Josef Franc und Stephan Katt waren schon durch ihre Platzierungen im B-Finale für Werlte qualifiziert und konnten dem Geschehen in Ruhe zusehen. Der Finne Henri Ahlbom muss mit der Rolle des Reservisten beim EM-Finale in Werlte vorlieb nehmen.

Das Semifinale 2 findet am Samstag, den 1. Juli in Tayac in Südfrankreich statt.

Ergebnisse Grasbahn-EM Solo, Semifinale 1, Bielefeld:

Qualifiziert für das EM-Finale in Werlte am 22. Juli: 1. Chris Harris (GB), 18 Vorlaufpunkte. 2. Romano Hummel (NL), 13. 3. Jannick de Jong (NL), 17. 4. Steven Labouyrie (F), 16. 5. Jacob Bukhave (DK), 18. 6. Mika Meijer (NL), 17. 7. Lukas Fienhage (D), 10. 8. Josef Franc (CZ), 14. 9. Stephan Katt (D) 10. Reserve. 10. Henri Ahlbom (FIN), 10. Ausgeschieden: 11. William Kruit (NL), 9. 12. Gabriel Dubernard (F), 9. 13. Jörg Tebbe (D), 4. 14. Marcel Dachs (D), 7. 15. Paul Cooper (GB), 1. 16. Gareth Hickmott (GB), 4. 17. Jens Benneker (D), 1. 18. David Pfeffer (D), 1. 19. Chad Wirtzfeld (GB), 0. 20. Thomas Valladon (F), 0.

C-Finale: 1. Kruit, 2. Dubernard, 3. Tebbe, 4. Dachs, 5. Cooper, 6. Hickmott.

B-Finale: 1. Hummel, 2. Labouyrie, 3. Fienhage, 4. Franc, 5. Katt, 6. Ahlbom.

A-Finale: 1. Harris, 2. Hummel, 3. De Jong, 4. Bukhave (a), 5. Meijer (d).

Ergebnisse Seitenwagen:

1. Mitch Godden/Paul Smith (GB), 20 Punkte

2. Markus Brandhofer/Sandra Mollema (D/NL), 14

3. Marco Hundsrucker/Kim Kempa (D), 11

4. Imanuel Schramm/Nadin Löffler (D), 11

5. Ole Möller/Dana Frohbös (D), 4

6. Jan Kempa/Sina Stickling (D), 0

Res. Patrick Hermanns/Sonja Dreyer (D)