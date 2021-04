Aufgebot bei Zakspeed für ADAC GT4 Germany steht fest

Zakspeed setzt in der Saison 2021 der ADAC GT4 Germany zwei Mercedes-AMG GT4 ein und will um den Meistertitel kämpfen. Mit Jan Marschalkowski kehrt der aktuelle Junior-Champion zurück. Das sind die anderen Piloten.

Das Team Zakspeed weitet sein Engagement in der ADAC GT4 Germany weiter aus. Der bekannte Rennstall aus Niederzissen stieg während der Saison 2020 in die ADAC Rennserie ein und war gleich begeistert. 2021 wird das Programm nun auf zwei Mercedes-AMG GT4 verdoppelt. Dabei hat Zakspeed Großes vor und sich den Meistertitel als Ziel gesetzt.

Um dies zu erreichen, vertraut Zakspeed auf zwei starke Fahrer-Duos. Einen Mercedes-AMG teilen sich Jan Marschalkowski und Théo Nouet. Marschalkowski war bereits 2020 für Zakspeed in der ADAC GT4 Germany am Start. Auf dem Sachsenring feierte er einen Laufsieg. Am Ende der Saison stand für ihn der Titel in der Junior-Wertung zu Buche. Auch Nouet konnte 2020 sein Können unter Beweis stellen. Er wurde Champion im Silver Cup der GT4 European Series.

«Ich bin extrem glücklich mit diesem Paket. Wir werden sehr konkurrenzfähig sein und wollen ganz klar um die Fahrer-Meisterschaft kämpfen», ist Marschalkowski hoch motiviert. «Ich habe Théo bereits kennengelernt. Er ist ein richtig sympathischer Typ. Wir haben uns gleich super verstanden. Somit gehe ich sehr zuversichtlich in die Saison.»

Neben dem Erzielen möglichst vieler Meisterschaftspunkte verfolgt Marschalkowski in der Saison 2021 noch ein weiteres Ziel in der ADAC GT4 Germany. «Ich möchte mich fahrerisch weiterentwickeln und viele Erfahrungen sammeln», so der 18-Jährige. «Danach ist der Schritt ins ADAC GT Masters mein ganz großer Wunsch.»

Während Marschalkowski und Nouet erstmals bei den offiziellen Testfahrten der ADAC GT4 Germany von 20. bis 21. April in der Motorsport Arena Oschersleben gemeinsam ins Lenkrad greifen werden, hat das zweite Duo in diesem Jahr bereits Rennkilometer gesammelt. Und das mit Erfolg: Robert Haub und Gabriela Jilkova gewannen die in Südeuropa ausgetragene GT Winter Series. Schon dabei teilten sie sich das Cockpit eines Mercedes-AMG GT4 vom Team Zakspeed.

«Jan und Théo sind zwei große Talente. Mit ihnen wollen wir in diesem Jahr um den Titel kämpfen. Robert und Gabriela haben bei ihren ersten GT4-Einsätzen im Winter einen tollen Job gemacht. Auch mit ihnen rechnen wir uns gute Chancen aus», fügt Teamchef Philipp Zakowski an, dessen Rennstall 2021 auch wieder mit zwei Mercedes-AMG GT3 im ADAC GT Masters starten wird.