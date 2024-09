GT2 European Series: KTM-Duo vor Titelgewinn in Monza 16.09.2024 - 10:25 Von Jonas Plümer

© SRO Reinhard Kofler und Martin Koch können in ihrem KTM vorzeitig den Titel in der GT2 European Series gewinnen

Die beiden KTM-Piloten Reinhard Kofler und Martin Koch können am kommenden Wochenende in Monza vorzeitig den Titel in der Pro-Am-Klasse der GT2 European Series für sich entscheiden.