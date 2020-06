True Racing (KTM) mit Reinhard Kofler/Florian Janits

Richtig starkes Aufgebot für True Racing in der ADAC GT4 Germany: Star-Pilot Reinhard Kofler teilt sich das Cockpit mit Neuzugang Florian Janits. Das auserkorene Ziel für 2020 ist ganz der klar der Meistertitel.

True Racing hat bereits 2019 in der ADAC GT4 Germany ordentlich Gas gegeben und die Massen an den Rennstrecken und vor den TV-Bildschirmen beeindruckt. Auch 2020 wird der Rennstall aus Thalheim bei Wels in Österreich wieder in der Serie antreten. Der flinke KTM X-Bow GT4 wird wie im Vorjahr von Reiter Engineering technisch betreut. Bei Reiter Engineering handelt es sich um denselben Rennstall, der Mads Siljehaug und Eike Angermayr 2019 zum Fahrertitel in der ADAC GT4 Germany führte.

«Wir haben im Vorjahr gesehen, dass der KTM X-Bow GT4 ein starker Konkurrent für die Fahrzeuge der Premiumhersteller ist. Am Ende waren wir dann auch in der Lage, den Titel für KTM zu holen. Ich bin überzeugt, dass wir das im Jahr 2020 erneut schaffen können», gibt sich Teamchef Hans Reiter optimistisch.

Auch die beiden Piloten stehen bei True Racing bereits fest. Angeführt wird das Duo von Stammfahrer Reinhard Kofler. Kofler war bereits 2019 in der ADAC GT4 Germany am Start und konnte gleich beim ersten Rennwochenende in der Motorsport Arena Oschersleben einen Laufsieg erzielen. Nach zwischenzeitlicher Tabellenführung belegte der Routinier zum Saisonabschluss den zehnten Platz in der Meisterschaft. „Ich freue mich schon jetzt auf eine großartige, herausfordernde Saison», so Kofler. «Die letzten Wochen und Monate waren nicht einfach. Nun ist es also höchst an der Zeit, dass wir wieder Rennen fahren. Wir haben ein gutes Package und das Ziel muss auf alle Fälle der Kampf um den Titel sein!»

Teamkollege von Kofler im KTM X-Bow GT4 wird dessen Landsmann Florian Janits. Er hat 2019 für Allied Racing die offiziellen Testtage der ADAC GT4 Germany bestritten und gibt 2020 das Renndebüt in der Serie. «Zum einen ist es für mich eine wirklich coole Sache, als Österreicher mit einem österreichischen Teamkollegen in einem österreichischen Auto antreten zu können. Zum anderen bin ich ebenso der Meinung, dass wir eine gute Möglichkeit haben, ganz vorne mitzufahren. Natürlich ist die Konkurrenz stark, aber nach den ersten Testfahrten im KTM X-Bow GT4 bin ich vom Potential des Autos ehrlich begeistert. Jetzt liegt’s an Reini und mir, das Beste daraus zu machen. Außerdem soll der Titel ja auch in den Händen von KTM bleiben. Dafür werden wir in diesem Jahr kämpfen», blickt Janits auf die Saison voraus.

Die ADAC GT4 Germany besteht auch in der Saison 2020 wieder aus sechs Rennwochenenden mit Auftritten in Deutschland, Österreich und den Niederlanden. Saisonauftakt ist vom 14. bis 16. August auf dem Nürburgring.