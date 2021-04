T3 Motorsport mit zwei Audi in der ADAC GT4 Germany

So sehen die Audi R8 LMS GT4 von T3 Motorsport in der ADAC GT4 Germany aus

Das Team aus Dresden verdoppelt das Programm in der ADAC GT4 Germany und setzt zwei Audi R8 LMS GT4 ein. Jan Philipp Springob und Oliver Mayer kehren zurück in die Serie. Mayer startet erstmals mit seinem Sohn Lukas.

Doppelter Einsatz von T3 Motorsport in der ADAC GT4 Germany. Der Rennstall aus Sachsen weitet sein Programm in der Saison 2021 weiter aus und startet mit zwei Audi R8 LMS GT4. «Mit zwei Fahrzeugen haben wir mehr Daten zur Verfügung, was uns natürlich beim Herausarbeiten der Abstimmung hilft. Die ADAC GT4 Germany ist eine hoch interessante Serie mit spannenden und spektakulären Rennen. Wir hatten 2020 einen starken Einstand und konnten dreimal auf das Podium fahren. Darauf wollen wir nun aufbauen. Wir finden, dass die ADAC GT4 Germany das perfekte Sprungbrett in den GT3-Sport ist. Das gilt vor allem für junge Piloten, die sich noch entwickeln wollen», erklärt Teammanager Jens Feucht, dessen Rennstall 2021 auch wieder im ADAC GT Masters unterwegs sein wird und dort drei Lamborghini Huracán GT3 Evo aufbietet.

Die vier Piloten für den Einsatz in der ADAC GT4 Germany stehen bei T3 Motorsport bereits fest. Einen Audi teilen sich Jan Philipp Springob und John Paul Southern. Springob startete schon 2019 in der ADAC GT4 Germany. «Die ADAC GT4 Germany ist im Hinblick auf die Zukunft die sinnvollste Variante, die man derzeit einschlagen kann – insbesondere mit Blick auf den GT3-Sport», so Springob. «Mit T3 Motorsport habe ich mich für ein Team entschieden, das auch im ADAC GT Masters startet. Somit kann ich mich ideal auf das ADAC GT Masters vorbereiten. Ich lerne beispielsweise die Abläufe, was den nächsten Schritt um einiges einfacher macht.»

Springobs Engagement in der ADAC GT4 Germany 2019 verlief vielversprechend und erfolgreich. Er beendete die Saison auf Platz drei in der Junior-Wertung. «Es ist auf jeden Fall das Ziel, in diesem Jahr die Junior-Wertung zu gewinnen», ist Springob hoch motiviert. «In der Gesamtwertung wollen wir in die Top Drei kommen.» Sein amerikanischer Teamkollege Southern ist neu in der Serie. Er startete zuletzt in der Trans Am Series und der Formula Regional Americas. «Ich freue mich sehr auf die neue Saison in der ADAC GT4 Germany», meint Southern. «Es ist meine erste Saison in Übersee. Somit ist alles in Deutschland neu für mich. Aber Racing ist Racing und T3 Motorsport hat ein großartiges Paket für die Saison zusammengestellt. Ich erwarte also nur das Beste.»

Auch im zweiten Audi von T3 Motorsport sitzt ein ADAC GT4 Germany-Rückkehrer. Dabei handelt es sich um Oliver Mayer, der 2019 mit starken fahrerischen Leistungen die Trophy-Wertung der ADAC GT4 Germany gewann. «In meiner Karriere war ich immer schon in ADAC Serien unterwegs und fühle mich in diesem Umfeld sehr wohl», so Mayer, der in den Jahren 1993 bis 1995 beispielsweise im ADAC GT Cup unterwegs war und auch schon 39 Rennen im ADAC GT Masters absolviert hat. «In der ADAC GT4 Germany gefällt mir vor allem Kameradschaft im Fahrerlager.»

Oliver Mayer teilt sich das Cockpit mit seinem 25-jährigen Sohn Lukas. Dieser hat schon mit acht Jahren sein erstes Motocross-Rennen absolviert, 2021 bestreitet er nun auch sein erstes Rennen auf vier Rädern. «Lukas hat erst im vergangenen Jahr seine Rennlizenz gemacht», erläutert Mayer. «Ich möchte ihn in dieser Saison ein wenig in den Motorsport einarbeiten. Aber darüber hinaus wollen wir natürlich auch gemeinsam Spaß haben.»

Zur Vorbereitung auf die Saison 2021 hat T3 Motorsport bereits erste Testfahrten in der Motorsport Arena Oschersleben unternommen. «Die Fahrer waren mit den Tagen sehr zufrieden«, freut sich Teammanager Feucht. «Kurz vor dem offiziellen ADAC-Test werden wir nochmals in Oschersleben unterwegs sein. Dabei wollen wir unsere Performance noch weiter verbessern. Somit schauen wir einer erfolgreichen Saison in der ADAC GT4 Germany entgegen.» Saisonstart ist vom 14. bis 16. Mai ebenfalls in Oschersleben.