ADAC GT4 Germany mit starkem Feld am Red Bull Ring

Heimspiel am Red Bull Ring für den KTM X-Bow GT4 von Razoon - more than Racing

Am Samstag und Sonntag sind bis zu 3.000 Fans auf den Tribünen erlaubt. Erstmals kommt in der ADAC GT4 Germany die neue Penalty Lap zur Anwendung. 23 Fahrzeuge wurden eingeschrieben.

Vorhang auf für die zweite Runde der ADAC GT4 Germany. Die Serie bestreitet am kommenden Wochenende (11. bis 13. Juni) ihren ersten von zwei Auslandsauftritten der Saison 2021. Schauplatz ist die schnellste Rennstrecke im diesjährigen Kalender: Der 4,318 Kilometer lange Red Bull Ring in Spielberg/Österreich. Erneut sind 23 Sportwagen der sieben Marken Aston Martin, Audi, BMW, KTM, McLaren, Mercedes-AMG und Porsche am Start. Unter Berücksichtigung eines vom Red Bull Ring gemeinsam mit dem ADAC GT Masters erstellten und behördlich genehmigten Hygiene- und Infektionsschutzkonzeptes dürfen bis zu 3.000 Fans pro Tag die Rennen live auf den Tribünen erleben. Die Läufe der ADAC GT4 Germany werden live und kostenlos bei Deutschlands führender Streamingplattform TVNOW.de sowie auf adac.de/motorsport übertragen.

Als Tabellenführer reist das BMW M4 GT4-Duo Michael Schrey und Gabriele Piana (Hofor Racing by Bonk Motorsport) an den Bull Ring. «Unabhängig von der Tabellensituation gehen wir jedes Rennwochenende immer perfekt vorbereitet an», erläutert Schrey, der bereits 2019 einen Sieg am Red Bull Ring verbuchen konnte. «Fahrzeuge wie der McLaren sind dort erfahrungsgemäß sehr stark. Insofern werden wir nicht die absolute Favoritenrolle inne haben. Unser Ziel sind gute Punkte. Der Anspruch ist die Fahrt unter die Top Fünf. Ein Podium wäre natürlich noch schöner. Insgesamt freue ich mich sehr auf den Red Bull Ring. Die Anlage ist hoch modern, die Landschaft rund um die Strecke ist beeindruckend und bietet Urlaubsflair.»

Auch Robin Falkenbach von Leipert Motorsport geht voller Motivation in das Rennwochenende. Der Mercedes-AMG GT4-Pilot hatte beim Saisonauftakt in der Motorsport Arena Oschersleben gemeinsam mit Teamkollege Marc de Fulgencio zwei zweite Plätze eingefahren und liegt somit auf Tabellenrang zwei. «Das Ziel für den Red Bull Ring ist es, über die Rennpace zu überzeugen und erneut auf das Podium zu fahren. Aber auch in der Qualifikation möchte ich es in die Top Drei schaffen», meint Falkenbach. «Den Red Bull Ring kenne ich durch den Auftritt der ADAC GT4 Germany 2020 bereits. Ich mag die Strecke. Besonders die Passage bergauf gefällt mir richtig gut. Für meinen Teamkollegen Marc ist der Kurs jedoch komplett neu.»

Für Leo Pichler (Razoon - more than Racing) stellt der Red Bull Ring das Heimrennen der Saison 2021 dar. Er teilt sich das Cockpit eines KTM X-Bow GT4 mit Leon Wassertheurer. «Einige Freunde und Verwandte wollen mich von der Tribüne aus anfeuern. Somit ist das anstehende Rennwochenende für mich etwas ganz Besonderes», erklärt Pichler, der in Weiz nordöstlich von Graz wohnt. «Ich kenne die Strecke natürlich gut. Obwohl sie auf den ersten Blick einfach aussieht, ist sie sehr selektiv. Unserem KTM fehlt im Vergleich zur Konkurrenz ein bisschen die Höchstgeschwindigkeit. Somit stufe ich unsere Chancen eher niedrig ein. Die Top 15 sehe ich als realistisches Ziel.»

Neu mit Feld ist am Red Bull Ring Liesette Braams im BMW von Driverse. Außerdem gibt ADAC GT Masters-Laufsieger Marvin Dienst sein Comeback in der ADAC GT4 Germany. Er fährt einen Porsche 718 Cayman von W&S Motorsport.

Im sportlichen Ablauf gibt es ab dem Red Bull Ring mit der Einführung der Penalty Lap eine Neuerung. Die Penalty Lap erweitert die Möglichkeiten des Rennleiters um eine Strafe für weniger schwere Vergehen. Hierzu wird auf der Rennstrecke eine Penalty Zone eingerichtet, in der ein definierter Korridor mit maximal 60 km/h durchfahren werden muss. Die Penalty Lap wurde bereits erfolgreich im ADAC GT Masters eingeführt und findet nun auch in der ADAC GT4 Germany Anwendung. Ein FAQ bezüglich Ticketing hat der ADAC an dieser Stelle hinterlegt