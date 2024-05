Dritter Saisonsieg für Piana/Schrey auf Lausitzring

Gabriele Piana presste sich im BMW in der Startphase schnell an die Spitze

Dritter Saisonlauf der ADAC GT4 Germany, dritter Saisonsieg von Gabriele Piana und Michael Schrey. Selbst eine Kollision in der letzten Runde kann das Erfolgsduo von Hofor Racing by Bonk Motorsport nicht stoppen.

Aller guten Dinge sind drei: Nach dem Doppelsieg beim Saisonauftakt in Oschersleben gewinnen Michael Schrey (41/Wallenhorst) und Gabriele Piana (37/ITA, beide Hofor Racing by Bonk Motorsport) auch das Samstagsrennen der ADAC GT4 Germany auf dem Dekra Lausitzring. Das BMW M4 GT4-Duo ist in der Saison somit weiter ungeschlagen und führt die Tabelle souverän an. Nach einer starken Aufholjagd belegen die BMW-Markenkollegen Leyton Fourie (18/ZAF) und Max Rosam (19/Taunusstein, beide FK Performance Motorsport) Rang zwei. Das Podium komplettieren Alex Connor (20/GBR) und Jan Philipp Springob (23/Olpe, beide CV Performance Group) im Mercedes-AMG GT4.

«Der dritte Sieg im dritten Rennen – darüber sind wir natürlich super glücklich. So kann es weitergehen. Wir hatten sicher nicht das schnellste Auto im Feld, waren aber tatsächlich genau in den richtigen Streckenabschnitten schnell», erklärt Schrey auf dem Podium.

Zunächst startete Marc de Fulgencio (24/ESP) im Mercedes-AMG von BWT Mücke Motorsport von der Pole-Position ins Rennen. Doch Gewinner des Starts war ganz klar Piana, der in der ersten Kurve sehenswert von Platz fünf auf zwei nach vorne fuhr. Direkt in der zweiten Runde überholte Piana auch den führenden de Fulgencio und übernahm die Spitze. Hinter dem viertplatzierten Springob kämpfte sich Leyton Fourie im FK Performance-BMW in der ersten Rennhälfte von Startplatz elf auf Rang fünf vor.

Auch Springob drehte nochmals auf und sicherte sich noch vor den Fahrerwechseln den zweiten Platz. An der Spitze übernahm derweil Michael Schrey den führenden BMW von Piana, während sich Springobs Partner Connor und de Fulgencios Teamkollege Enzo Joulié (20/AND) auf die Verfolgung machten. Die Ausgangslage für ein spannendes und actionreiches Finish war gelegt.

Connor und Rosam kämpften rundenlang anschaulich um Platz drei. Erst in der Schlussphase setzte sich BMW-Pilot Rosam durch. Ähnlich attraktiv entwickelte sich das Duell um die Spitze zwischen Schrey und Joulié. In der letzten Runde kam es dann jedoch zu einer Kollision der beiden, die Schrey in einen Dreher zwang. Joulié bekam eine 15-Sekunden-Strafe auferlegt und fiel im Klassement somit auf Rang fünf zurück. Schrey konnte noch vor dem anstürmenden Rosam über die Ziellinie fahren und somit den Sieg klarmachen. Rosam und Teamkollege Leyton Fourie konnten mit Platz zwei zusätzlich noch die Juniorwertung gewinnen. Hinter Springob/Connor belegten Finn Zulauf (19/Königstein im Taunus) und Josef Knopp (20/CZE, beide AVIA W&S Motorsport) im Porsche Platz vier.

Sechste wurden deren Markenkollegen Ferdinand Winter (20/Grafenrheinfeld) und Ivan Ekelchik (27, beide Wimmer Werk Motorsport) vor dem BMW-Duo Tim Reiter (25/Stuttgart) und Leon Wassertheurer (22/Ulm, beide Hofor Racing by Bonk Motorsport) sowie Philip Wiskirchen (19/Euskirchen) und Markus Eichele (43/Schwäbisch Gmünd,beide ME Motorsport, ebenfalls BMW). Für Eichele bedeutete dies den Sieg in der Trophy-Wertung. Rang neun holten Max Kronberg (37/Singapur) und Hendrik Still (36/Kempenich, beide AVIA W&S Motorsport) im Porsche. Die Top Zehn komplettierten Thomas Rackl (16/Berching) und Andreas Jochimsen (26/DNK, beide ME Motorsport) in einem weiteren BMW.

Ergebnis ADAC GT4 Germany Lausitzring Rennen 1 (Top 10):

1. Gabriele Piana/Michael Schrey – Hofor Racing by Bonk Motorsport – BMW M4 GT4

2. Leyton Fourie/Max Rosam – FK Performance Motorsport – BMW M4 GT4

3. Jan Philipp Springob/Alex Connor – CV Performance Group – Mercedes-AMG GT4

4. Josef Knopp/Finn Zulauf – Avia W&S Motorsport – Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport

5. Marc de Fulgencio/Enzo Joulie – BWT Mücke Motorsport – Mercedes-AMG GT4

6. Ivan Ekelchik/Ferdinand Winter – Wimmer Werk Motorsport – Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport

7. Leon Wassertheurer/Tim Reiter – Hofor Racing by Bonk Motorsport – BMW M4 GT4

8. Markus Eichele/Philip Wiskirchen – ME Motorsport – BMW M4 GT4

9. Max Kronberg/Hendrik Still – Avia W&S Motorsport – Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport

10. Andreas Jochimsen/Thomas Rackl – ME Motorsport – BMW M4 GT4