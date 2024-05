BMW mit erster Tagesbestzeit bei 24h Spa Vortest

McLaren-Werksfahrer George Gamble mit Bestzeit am Nachmittag

Der erste Testtag zu der diesjährigen Ausgabe der 24h Spa ist absolviert. Der 2022er DTM-Champion Sheldon van der Linde fuhr im WRT BMW M4 GT3 die Bestzeit. In Nachmittagssitzung McLaren-Bestzeit.

Sitzung 1:

In der Vormittagssitzung ging die Bestzeit an WRT. Sheldon van der Linde fuhr im WRT BMW M4 GT3, den er sich mit Dries Vanthoor und Charles Weerts teilt, die Bestzeit auf der Ardennenachterbahn. Der 2022er DTM-Meister umrundete den Kurs in 2:18.091 Minuten.

Rang zwei ging an den Tresor Attempto Racing Audi R8 von Ricardo Feller, Christopher Haase und Alex Arkin Aka. Feller fehlten bei der Bestzeit 0,114 Sekunden auf die Bestzeit von van der Linde.

Benjamin Goethe, George Gamble und Dean MacDonald komplettierten im Garage 59 McLaren die Top 3-Positionen.

Ergebnis 24h Spa Testtag Sitzung 1 (Top 10):

1. Sheldon van der Linde/Dries Vanthoor/Charles Weerts - WRT - BMW M4 GT3

2. Ricardo Feller/Christopher Haase/Alex Arkin Aka - Tresor Attempto Racing - Audi R8 LMS GT3

3. Benjamin Goethe/George Gamble/Dean MacDonald - Garage 59 - McLaren 720S GT3

4. Jules Gounon/Fabian Schiller/Luca Stolz - Mercedes-AMG Team GetSpeed - Mercedes-AMG GT3

5. Andrey Mukovoz/Dylan Pereira/Max Hofer - Tresor Attempto Racing - Audi R8 LMS GT3

6. Augusto Farfus/Dan Harper/Max Hesse - ROWE Racing - BMW M4 GT3

7. Lucas Auer/Maro Engel/Daniel Morad - Mercedes-AMG Team Mann-Filter - Mercedes-AMG GT3

8. Philipp Eng/Nick Yelloly/Marco Wittmann - ROWE Racing - BMW M4 GT3

9. Arthur Rougier/Romain Carton/Adam Eteki - CSA Racing - Audi R8 LMS GT3

10. John de Wilde/Kobe Pauwels/Job van Uitert/Dante Rappange - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3

Sitzung 2:

In der Nachmittagssitzung fuhr McLaren-Werksfahrer Tom Gamble die Bestzeit. Im Garage 59 720S GT3 umrundete er den Kurs in 2:18.821 Minuten.

Auf die zweite Position fuhr der Tresor Attempto Racing Audi von Lorenzo Ferrari, Lorenzo Patrese und Leonardo Moncini. Dem italienischen Audi-Trio fehlten 0,366 Sekunden auf die Bestzeit.

Jordan Pepper, Franck Perera und Marco Mapelli komplettieren im Lamborghini Hurácan GT3 vom Grasser Racing Team die Top 3-Positionen.

Ergebnis 24h Spa Testtag Sitzung 2 (Top 10):

1. Benjamin Goethe/George Gamble/Dean MacDonald - Garage 59 - McLaren 720S GT3

2. Lorenzo Ferrari/Lorenzo Patrese/Leonardo Moncini - Tresor Attempto Racing - Audi R8 LMS GT3

3. Jordan Pepper/Franck Perera/Marco Mapelli - Grasser Racing Team - Lamborghini Hurácan GT3

4. Alessandro Pier Guidi/Davide Rigon/Alessio Rovera - AF Corse - Ferrari 296 GT3

5. Andrea Caldarelli/Mirko Bortolotti/Matteo Cairoli - Iron Lynx - Lamborghini Hurácan GT3

6. Joel Eriksson/Jaxon Evans/Thomas Preining - Phantom Global Racing - Porsche 911 GT3 R

7. Isa Al-Khalifa/Martin Kodric/Lewis Williamson/Nelson Panciatici - 2 Seas Motorsport - Mercedes-AMG GT3

8. Patric Niederhauser/Sven Müller/Julien Andlauer - Rutronik Racing - Porsche 911 GT3 R

9. Aurelien Panis/Cesar Gazeau/Roee Meyuhas/Sebastien Baud - Boutsen VDS - Mercedes-AMG GT3

10. Maxime Martin/Valentino Rossi/Raffaele Marciello - WRT - BMW M4 GT3

Insgesamt 67 GT3-Boliden stehen auf der Nennliste für das traditionsreiche Rennen – die Teilnehmerliste wurde am heutigen Dienstag präsentiert.