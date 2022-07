Heimspiel von Rossi kann im Stream angeschaut werden

Der Audi R8 LMS GT3 evo II vom belgischen Team WRT in Misano

An diesem Wochenende findet das sechste Rennwochenende der GT World Challenge Europe statt. Mit dabei ist wieder Valentino Rossi. Die Action gibt es auch im Stream auf dem heimischen Bildschirm zu sehen.

Die GT World Challenge Europe bestreitet an diesem Wochenende das sechste Rennwochenende der Saison 2022. Mit dabei ist natürlich wieder Valentino Rossi. Schauplatz ist die Rennstrecke in Misano/Italien. Für «Il Dottore» ist dieses Event etwas ganz Besonderes, denn er wohnt nur wenige Kilometer von Misano entfernt. Dementsprechend werden die Tribünen rund um den Kurs mit etlichen Fans gefüllt sein, die sich den Superstar bei seinem Auftritt auf vier Rädern anschauen wollen.

Der neunmalige Motorrad-Weltmeister pilotiert wieder den rund 585 PS starken Audi R8 LMS GT3 evo II vom belgischen Team WRT. Der 43-Jährige teilt sich das Cockpit mit dem offiziellen Audi-Sport-Piloten Frédéric Vervisch. Natürlich kann man sich die Action aus Misano auch am heimischen Bildschirm anschauen. Das sind die Möglichkeiten: (alle Angaben wie immer ohne Gewähr)

Die SRO Motorsports Group (Ausrichter der GT World Challenge Europe) bietet seit Jahren einen sehr guten Live-Stream-Service an. Dieser ist direkt auf der Website der GT World Challenge Europe zu finden. (Oben rechts auf der Website der Rennserie ist dafür ein ovaler Button mit der Aufschrift LIVE zu finden.) Seit 2022 gibt es den offiziellen Stream sogar auch in deutscher Sprache. Auf der Website der Rennserie ist zudem ein Live-Timing hinterlegt. Somit kann man immer nachvollziehen, auf welcher Position der Audi von Rossi gerade fährt. Der Stream ist zudem auf dem YouTube-Kanal der SRO hinterlegt. Dieser Kanal trägt den Namen GT World by SRO.

Im Stream übertragen werden am Samstag (2. Juli 2022) die erste Qualifikation ab 9:30 Uhr und das erste Rennen ab 15:00 Uhr. Die Übertagung beginnt sogar schon gegen 14:25 Uhr. Am Sonntag (3. Juli 2022) gibt es dann ab 9:00 Uhr das zweite Qualifying und das zweite Rennen ab 14:45 Uhr zu sehen (Übertragungsbeginn ist 14:10 Uhr).