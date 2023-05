Leipert Motorsport bestreitet 24h Spa mit Lamborghini

Leipert Motorsport aus Wegberg im Landkreis Heinsberg bestreitet das 24-Stunden-Rennen in Spa-Francorchamps mit einem Lamborghini Hurácan GT3 EVO2. Zur Vorbereitung bestreitet das Team das 12h-Rennen.

Auch Leipert Motorsport aus Wegberg, die Stadt im Landkreis Heinsberg liegt nahe der deutsch-niederländischen Grenze, wird 2023 bei den Crowdstrike 24 Hours of Spa, so der offizielle Veranstaltungsname, an den Start gehen. Das Team rund um Marcel Leipert bringt einen Lamborghini Hurácan GT3 EVO2 an den Start.

Der Bolide wird im Design vom Eventhauptsponsor Crowdstrike an den Start gehen. Gerhard Watzinger (USA), Brendon Leitch (NZ), Kerong Li (CHN) und Jean-Francois Brunot (USA) werden sich im Cockpit des Fahrzeugs abwechseln. Der Bolide mit der Startnummer #70 wird in der Pro-Am-Kategorie an den Start gehen.

Die Vorbereitungen für das weltgrößte GT3-Rennen laufen bereits auf vollen Touren. An diesem Wochenende wird Leipert Motorsport mit einem Lamborghini GT3 bei den 12h Spa der 24H Series teilnehmen. Zudem steht auch der offizielle Vortest des Langstreckenklassikers auf dem Fahrplan der Mannschaft.

Die beiden Geschäftsführer Marcel Leipert und Marc Poos freuen sich auf den erneuten Start des Teams beim legendären Rennen auf der Ardennenachterbahn: «Wir sind stolz darauf, auch in diesem Jahr wieder bei den 24h Spa zu starten. Neben dem Engagement in der Fanatec GT World Challenge, starten wir in diesem Jahr bei der Asian Le Mans Series und dem europäischen Michelin Le Mans Cup. Im Jahr 2022 sind wir die komplette Saison des Fanatec GT World Challenge Endurance Cup gefahren und die Plattform ist ausgezeichnet, wir fühlen uns hier sehr wohl. Wir werden das kommende 12h Rennen in Spa mit der 24H Series sowie die zwei offiziellen Testtage am 23. Und 24.Mai dazu nutzen, den Lamborghini GT3 und die Fahrer bestmöglich auf das größte GT-Rennen der Welt in den Ardennen vorzubereiten.»

Max Weering, Isaac Tutumlu Lopez, Taylor Cooke und Brandon Leitch schieden bei der 2022er Ausgabe in den Ardennen mit ihrem Lamborghini Hurácan nach 262 Rennrunden aus.