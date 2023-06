Großaufgebot: 15 Mercedes-AMG GT3 bei 24h Spa

Mit einem wahren Großaufgebot ist Mercedes-AMG bei den 24h Spa vertreten. Nicht weniger als 15 Fahrzeuge aus Affalterbach nehmen an den Langstreckenklassiker teil. Das Ziel ist die Wiederholung des Vorjahressiegs.

Mit insgesamt 15 Fahrzeugen nimmt Mercedes-AMG Customer Racing die Titelverteidigung bei den CrowdStrike 24 Hours of Spa in Angriff. Die Performance- und Sportwagenmarke aus Affalterbach muss sich bei der 75. Auflage des belgischen Langstreckenklassikers in einem großen und qualitativ hochwertigen Starterfeld beweisen. Insgesamt sind in diesem Jahr laut provisorischer Starterliste 72 GT3-Fahrzeuge gemeldet – ein neuer Rekord für das Rennen, bei dem es auch um Punkte für die Intercontinental GT Challenge powered by Pirelli geht.

Mercedes-AMG Customer Racing geht mit Rückenwind in das größte GT3-Rennen der Welt: Beim letzten Lauf zum Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup, den 1.000 Kilometern von Le Castellet am ersten Juni-Wochenende, konnte Mercedes-AMG Customer Racing einen Doppelsieg einfahren – hier erfahrt ihr mehr zu dem Rennen.

Beim 24-Stunden-Rennen in Spa-Francorchamps starten vier der 15 gemeldeten Mercedes-AMG GT3 im Pro Cup und versuchen, den Doppelsieg des Vorjahres zu wiederholen. Der Pro Cup ist professionellen Besatzungen vorbehalten und stellt in der Regel den Gesamtsieger. Drei Teams erhalten Werksunterstützung von Mercedes-AMG Customer Racing.

Im Mercedes-AMG GT3 mit der Startnummer 87 des Mercedes-AMG Teams AKKODIS ASP unterstützt Maximilian Götz seine beiden Teamkollegen Thomas Drouet und Lorenzo Ferrari. Das Mercedes-AMG Team AlManar setzt das Fahrzeug #777 mit Lucas Auer, Fabian Schiller und Luca Stolz ein. Schiller und Stolz überzeugten beim letzten Rennen in Le Castellet mit Platz zwei, den sie zusammen mit Maro Engel einfuhren. Engel sitzt in Spa zusammen mit Mikaël Grenier und Daniel Juncadella am Steuer des Mercedes-AMG GT3 #999 vom Mercedes-AMG Team GruppeM Racing. Den vierten Mercedes-AMG GT3 im Pro Cup bringt das AKKODIS ASP Team an den Start. Raffaele Marciello und Jules Gounon teilen sich das Cockpit mit Timur Boguslavskiy. Das Trio gewann kürzlich das 1.000-Kilometer-Rennen in Le Castellet.

Die saudi-arabische Rennfahrerin Reema Juffali tritt ebenfalls zur Titelverteidigung an. Im vergangenen Jahr gewann sie mit ihren Mercedes-AMG Teamkollegen die 24h von Spa im Bronze Cup. In diesem Jahr pilotiert sie den Mercedes-AMG GT3 #81 von Theeba Motorsport. Gemeinsam mit Mercedes-AMG Junior Driver Ralf Aron, Yannick Mettler und Alain Valente will sie ihren Vorjahressieg wiederholen.

Darüber hinaus sind vier weitere Mercedes-AMG GT3 im Bronze Cup gemeldet. Sie werden von den Teams AKKODIS ASP, GetSpeed, Haupt Racing und SunEnergy1 Racing eingesetzt. Mit Jordan Love und Arjun Maini wechseln sich unter anderem zwei Mercedes-AMG Junior Drivers im Mercedes-AMG GT3 #79 des Haupt Racing Teams ab. Im Bronze Cup darf nur ein Profi-Rennfahrer pro Fahrzeug eingesetzt werden, für die restlichen zwei oder drei Piloten ist ein Silber- oder Bronze-Rating nach FIA-Fahrerklassifizierung vorgeschrieben.

Im Silver Cup ist ein Mercedes-AMG GT3 gemeldet: Madpanda Motorsport rund um Fahrer und Teamchef Ezequiel Perez Companc bringt das Fahrzeug mit der Startnummer 90 an den Start. Perez Companc wird unterstützt von Magnus Gustavsen, Alexey Nesov und Jesse Salmenautio.

Im Gold Cup setzt Winward Racing beide genannten Mercedes-AMG GT3 ein. Philip Ellis unterstützt Indy Dontje und Russell Ward im Fahrzeug #57, Mercedes-AMG Junior Driver David Schumacher teilt sich das Fahrzeug #157 mit Miklas Born und Marius Zug. Drei Mercedes-AMG GT3, eingesetzt von GetSpeed, CrowdStrike Racing by Riley und dem Haupt Racing Team, starten im Pro-Am Cup.

Fünf der 15 Mercedes-AMG GT3 kämpfen bei dem Langstreckenklassiker außerdem um Meisterschaftspunkte in der Intercontinental GT Challenge. Die Mercedes-AMG Teams AlManar und GruppeM sind ebenso für die IGTC gemeldet wie die #57 von Winward Racing, die #75 von SunEnergy1 Racing und die #88 vom AKKODIS ASP Team. Vor den CrowdStrike 24 Hours of Spa führt Mercedes-AMG die Fahrer-, die Independent- und die Herstellerwertung der interkontinentalen Langstreckenserie an.

Mercedes-AMG GT3 bei den CrowdStrike 24 Hours of Spa 2023:

#2 – GetSpeed – Lance Bergstein/Andrzej Lewandowski/Aaron Walker/Lewis Williamson

#3 – GetSpeed – Patrick Assenheimer/Kenneth Heyer/Alex Peroni/Florian Scholze

#4 – CrowdStrike Racing by Riley – Colin Braun/Felipe Fraga/Ian James/George Kurtz

#57 – WINWARD Racing – Indy Dontje/Philip Ellis/Russell Ward

#64 – Haupt Racing Team – Matt Bell/Frank Bird/James Cottingham/Naveen Rao

#75 – SunEnergy1 Racing – Nick Catsburg/Kenny Habul/Martin Konrad/Chaz Mostert

#79 – Haupt Racing Team – Sébastien Baud/Hubert Haupt/Jordan Love/Arjun Maini

#81 – Theeba Motorsport – Ralf Aron/Reema Juffali/Yannick Mettler/Alain Valente

#87 – Mercedes-AMG Team AKKODIS ASP – Thomas Drouet/Lorenzo Ferrari/Maximilian Götz

#88 – AKKODIS ASP – Jules Gounon/Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello

#89 – AKKODIS ASP – Adalberto Baptista/Bruno Baptista/Rodrigo Baptista

#90 – Madpanda Motorsport – Magnus Gustavsen/Alexey Nesov/Ezequiel Perez Companc/Jesse Salmenautio

#157 – WINWARD Racing – Miklas Born/David Schumacher/Marius Zug

#777 – Mercedes-AMG Team AlManar – Lucas Auer/Fabian Schiller/Luca Stolz

#999 – Mercedes-AMG Team GruppeM – Maro Engel/Mikael Grenier/Daniel Juncadella

Stefan Wendl, Leiter Mercedes-AMG Customer Racing: «Nach den Doppelsiegen im Vorjahr und beim 6h-Rennen in Paul Ricard fühlen wir uns bestens vorbereitet und hoffen auch in diesem Jahr auf einen erfolgreichen Verlauf der CrowdStrike 24 Hours of Spa. Wir sind uns bewusst, dass dies angesichts der starken Konkurrenz kein leichtes Unterfangen wird. Aber wir bereiten uns akribisch auf dieses Rennen vor, und vier Pole-Positions in Folge sind ein eindrucksvoller Beleg für die Schnelligkeit des Mercedes-AMG GT3 in Spa-Francorchamps. Wir sind breit aufgestellt und schicken ein beeindruckendes Fahrer- und Teamaufgebot ins Rennen. Deshalb reisen wir optimistisch, aber auch mit der nötigen Demut nach Belgien.»

Maximilian Götz, Mercedes-AMG Team AKKODIS ASP #87: «Die 24 Stunden von Spa sind für mich das härteste GT3-Rennen der Welt, mit mehr als 70 Autos am Start ist das ein riesiger Wettkampf. Du hast keine freie Runde, kannst dich nie ausruhen, stehst immer unter Strom. Wenn du vorne mitfahren willst, musst du in jeder Runde pushen wie im Qualifying. Auf dem Podium zu stehen, ist schon ein Riesenerfolg. Im vergangenen Jahr gab es einen Doppelsieg für Mercedes-AMG Customer Racing, das wollen wir wiederholen. Aber die Konkurrenz ist superstark, das hat man schon beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring gesehen. Es wird nicht einfach, zumal die Erwartungshaltung nach dem Doppelsieg im Vorjahr sehr hoch ist. Wir werden hinfahren und versuchen, unser Bestes zu geben. Ich hoffe auf ein schönes und erfolgreiches Wochenende und freue mich auf die Fans und die Atmosphäre.»

Raffaele Marciello, AKKODIS ASP Team #88: «Wir haben das 1.000-Kilometer-Rennen in Le Castellet gewonnen und waren auch beim Vortest in Spa-Francorchamps sehr schnell, von daher lief unsere Vorbereitung sehr gut. Wir sind hoch motiviert, unseren Vorjahressieg zu wiederholen. Das wird zwar nicht einfach, aber wir werden pushen und dann werden wir sehen, wo wir genau stehen.»

Fabian Schiller, Mercedes-AMG Team AlManar #777: «Wir freuen uns auf die 24 Stunden von Spa, eines der wichtigsten Rennen des Jahres. Wir sind sehr gut aufgestellt, auch wenn es schwer wird, den Doppelsieg aus dem Vorjahr zu wiederholen. Aber das muss das Ziel von Mercedes-AMG sein, wenn man als Titelverteidiger anreist. Wir haben in diesem Jahr schon gesehen, dass das Auto unter verschiedenen Bedingungen und in verschiedenen Rennserien erfolgreich ist. Deshalb sind wir optimistisch, vor allem nach dem Doppelsieg beim letzten Rennen in Le Castellet. Wir treten mit einer leicht veränderten Besatzung an, aber Lucas Auer wird sich gut in unser Team integrieren. Wir haben bereits zwei gute Testtage in Spa gehabt und unser Team ist stark, das haben wir dort bereits bewiesen. Spa ist auch eines meiner Lieblingsrennen, dementsprechend groß ist meine Vorfreude.»

Daniel Juncadella, Mercedes-AMG Team GruppeM #999: «Die 24 Stunden von Spa gehören zu den ganz großen Highlights des Jahres. Auch wenn ich das Rennen bereits im vergangenen Jahr gewonnen habe, wäre ein weiterer Sieg natürlich schön. Ich möchte dort so oft wie möglich starten und noch ein paar Mal gewinnen. Aber es wird sicher das härteste Rennen des Jahres, denn es sind mehr als 70 GT3-Autos am Start. Es wird sehr hart, aber unser Team ist sehr stark. Zusammen mit Maro und Mikaël haben wir eine sehr gute Besetzung. Ich freue mich sehr darauf, wieder mit meinen Teamkollegen in Spa zu fahren.»